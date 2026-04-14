Abril Verde: saúde mental no trabalho em tempos de mudanças climáticas

André Pessoa — vice-coordenador Nacional Adjunto de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho e da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do MPT; Raymundo Ribeiro — coordenador Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho e da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do MPT; Gisela Nabuco — vice-coordenadora Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho e da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do MPT

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O debate sobre saúde e segurança no trabalho nunca foi tão urgente. Em um cenário de mudanças climáticas intensas e transformações profundas na organização do trabalho, impõe-se uma questão central: como garantir que o trabalho, dimensão essencial da vida, não se torne fonte de adoecimento?

Esses fenômenos são interdependentes. As mudanças climáticas não apenas geram riscos físicos, como também intensificam os fatores de risco psicossociais, ao ampliarem a insegurança, a pressão por produtividade em contextos adversos e a instabilidade nas condições laborais.

Tradicionalmente, a prevenção concentrou-se nos riscos físicos, químicos e biológicos. Hoje, reconhece-se que a forma de organizar o trabalho impacta diretamente a saúde mental. Metas inalcançáveis, jornadas extensas, pressão contínua e ambientes baseados no medo provocam ou agravam o adoecimento de trabalhadores e trabalhadoras.

A necessidade de reconhecimento desses fatores de risco psicossociais no ambiente laboral é reforçada pelos índices alarmantes de afastamentos previdenciários relacionados a transtornos mentais e comportamentais, sobretudo ansiedade e depressão. Em 2024, houve cerca de 472 mil afastamentos pelo INSS, representando aumento acentuado em relação ao ano anterior. Em 2025, foram mais de 540 mil benefícios associados à saúde mental.

Leia também: O poder dos sindicatos na redução de jornada



Não se trata de fragilidade individual, mas de um problema sistêmico. Quando as exigências ultrapassam limites humanos, o adoecimento deixa de ser exceção e torna-se consequência previsível. Em contextos de crise climática, exigir produtividade normal em condições anormais é produzir risco.

Eventos climáticos devem integrar a análise de riscos também por seus impactos na organização do trabalho e na saúde mental. Em um cenário de ondas de calor, trabalhadores de setores como construção civil ou limpeza urbana enfrentam maior risco físico e maior pressão por resultados, ocasionando estresse, ansiedade e exaustão. É necessário rever metas, ritmos e formas de gestão.

Quando se está diante de desastres climáticos, os fatores de risco psicossociais se agravam. Luto coletivo, perdas materiais, dificuldades de deslocamento e ruptura de vínculos sociais geram sofrimento psíquico intenso. Impõe-se adaptar a organização do trabalho, com flexibilização de jornadas, condições compatíveis com a realidade vivida e apoio psicossocial.

É preciso reconhecer a dimensão humana desses fenômenos climáticos. Cada evento extremo carrega histórias individuais que precisam ser reconhecidas e respeitadas. A proteção dos trabalhadores deve ser orientada não apenas pela continuidade das operações, mas pelo cuidado com a vida.

A hiperconectividade típica da sociedade contemporânea agrava esse cenário, ao diluir as fronteiras entre trabalho e descanso, comprometendo o direito à desconexão. Não bastam pausas inviáveis nem incentivos ao autocuidado em ambientes estruturalmente adoecedores. A efetividade depende de coerência com a organização do trabalho, o que inclui a revisão de metas, ritmos e modelos de gestão.

A prevenção precisa ser repensada de forma integrada. A prioridade deve ser a eliminação dos perigos na origem. Quando isso não for possível, deve-se buscar a redução da exposição, privilegiando-se medidas de proteção coletiva e organizacionais. No campo psicossocial, isso se traduz na reorganização do trabalho para torná-lo viável, sustentável e humano. Inclui estabelecer metas realistas, garantir pausas efetivas, respeitar o direito à desconexão e promover ambientes baseados em respeito, cooperação, escuta ativa e qualificada. Inclui reconhecer as diferenças individuais e oferecer respostas sensíveis às diversas formas de vivenciar o trabalho, especialmente em contextos de vulnerabilidade agravada por eventos climáticos.

Neste Abril Verde, a mensagem do Ministério Público do Trabalho vai além da conscientização: é um chamado à construção de uma cultura de prevenção que integre saúde mental, organização do trabalho e mudanças climáticas.

Garantir um meio ambiente de trabalho saudável pressupõe reconhecer a interdependência dos riscos do presente. Mudanças climáticas e saúde mental são dimensões de uma mesma realidade. Exigem compromisso com a vida e a compreensão de que nenhum resultado justifica o adoecimento.

Afinal, como assegurar um mundo sustentável no clima e no trabalho?

A resposta passa pela integração entre norma e realidade, entre direito e prática, entre discurso e ação. Passa por integrar clima equilibrado, trabalho protegido e ambiente saudável.