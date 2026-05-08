Morre Athos Costa de Faria, ex-secretário de Segurança Pública do DF

O militar será sepultado neste sábado (9/5) na capela 6 do cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, a partir das 14h - (crédito: Reprodução: Redes Sociais)

Morreu, nesta sexta-feira (8/5), o general do Exército Brasileiro Athos Costa de Faria, aos 90 anos. Na carreira, Faria ocupou o cargo de Segurança Pública do DF e integrou o comando da brigada do Exército Brasileiro.

O militar morreu após um infarto agudo no miocárdio. A morte causou comoção entre amigos e familiares.

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A despedida será realizada neste sábado (9/5), na capela 6 do Campo da Esperança, na Asa Sul. O velório começa a partir das 14h.

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Entre as honrarias conquistadas em sua carreira, o nome do militar está eternizado no Quadro Suplementar da Ordem do Mérito da Defesa (OMD).