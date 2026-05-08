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Luto

Morre Athos Costa de Faria, ex-secretário de Segurança Pública do DF

Militar faleceu após um infarto agudo do miocárdio. Nome de Athos Costa está eternizado no Suplementar da Ordem do Mérito da Defesa (OMD)

O militar será sepultado neste sábado (9/5) na capela 6 do cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, a partir das 14h - (crédito: Reprodução: Redes Sociais)
O militar será sepultado neste sábado (9/5) na capela 6 do cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, a partir das 14h - (crédito: Reprodução: Redes Sociais)

Morreu, nesta sexta-feira (8/5), o general do Exército Brasileiro Athos Costa de Faria, aos 90 anos. Na carreira, Faria ocupou o cargo de Segurança Pública do DF e integrou o comando da brigada do Exército Brasileiro.

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O militar morreu após um infarto agudo no miocárdio. A morte causou comoção entre amigos e familiares. 

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A despedida será realizada neste sábado (9/5), na capela 6 do Campo da Esperança, na Asa Sul. O velório começa a partir das 14h.

Entre as honrarias conquistadas em sua carreira, o nome do militar está eternizado no Quadro Suplementar da Ordem do Mérito da Defesa (OMD).

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 08/05/2026 23:57
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