Saúde mental: do estigma à explosão de diagnósticos

FERNANDA ALMEIDA Coordenadora do Programa Saúde Mental e Territórios Periféricos da Fundação Tide Setubal. Psicanalista e assistente social com experiência no SUS

Se você é uma pessoa com um pouco mais de 40 anos, sabe que nem sempre foi fácil falar sobre saúde mental ou sobre diagnósticos psiquiátricos e que sofrimento psíquico já foi motivo de vergonha e constrangimento. Ocorre que, mais recentemente, a saúde mental entrou na pauta cotidiana. Se você não tem um diagnóstico, certamente conhece alguém que tem. Mas por que isso está acontecendo?

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Segundo dados do Ministério da Previdência, em 2024 foram registrados mais de 470 mil afastamentos do trabalho motivados por transtornos mentais, um aumento de 68% em relação ao ano anterior. Ansiedade e depressão aparecem entre as principais causas. O Brasil é hoje considerado o quarto país mais estressado do mundo.

Ao mesmo tempo, pesquisas recentes têm revelado o agravamento do sofrimento psíquico entre adolescentes e jovens brasileiros. O que já se sabe também por pesquisas acadêmicas e pela própria experiência relatada pela população é que o Brasil atravessa uma profunda crise no campo da saúde mental. E essa não parece ser uma realidade localizada. O que os dados revelam é que as formas de sofrimento humano estão em profundas transformações e intimamente articuladas às mudanças nas relações de trabalho, às crises econômicas e sociais e às crises ambientais e climáticas, revelando uma epidemia de saúde mental. A instabilidade dos projetos de futuro reacendeu e deslocou o desamparo, estilhaçando os laços sociais que tornam possível imaginar horizontes de existência.

Antes de perguntar qual é o diagnóstico ou o remédio, talvez a sociedade devesse se questionar sobre o que a tem feito sofrer e adoecer, e sobre quais são as formas possíveis de enfrentar, transformar e superar essas condições.

A primeira dimensão desse enorme desafio é facilmente comprovada pelos dados existentes e está na origem das discussões sobre os fundamentos da Reforma Psiquiátrica no Brasil: o sofrimento psíquico tem determinação social e econômica. A saúde mental nos territórios periféricos está diretamente ligada a fatores estruturais que produzem sofrimento e adoecimento. Desigualdade social e pobreza, racismo estrutural, violência urbana e institucional, desemprego e informalidade, insegurança alimentar, moradia e saneamento precários compõem as condições de vida de uma parte significativa da sociedade brasileira, sobretudo daqueles que, segundo os dados, estão entre os mais afetados.

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Há uma excessiva "patologização" do sofrimento psíquico e dos conflitos sociais. Nesse contexto, cresce a busca por respostas biomédicas e clínicas para lidar com sintomas gerados pela degradação do tecido social, e a indústria farmacêutica possui forte incidência nesse processo. As "pílulas" passam a operar como solução rápida para toda forma de mal-estar, ocupando o lugar da produção de sentidos e significados. Não importa se o que dói é o corpo, a alma ou a realidade.

Na contramão desse processo, têm surgido, em diferentes territórios, coletivos de trabalhadores e ativistas da saúde mental comprometidos etica, clínica e socialmente com os corpos negros, indígenas e periféricos. Também em oposição à fetichização e à mercantilização do sofrimento, na esteira da luta antimanicomial em articulação com a luta antirracista, identificada, por exemplo, nos coletivos apoiados financeiramente pelo projeto Territórios Clínicos, da Fundação Tide Setubal, vem produzindo um importante trabalho de escuta, atendimento, pesquisa e produção de conhecimento sobre o tema. Neste mês, por meio do Projeto Territórios Clínicos, uma campanha de matchfunding arrecadou quase R$ 600 mil, valor que contribuirá para a sustentabilidade e continuidade de projetos de saúde mental nos territórios periféricos.

Em 6 de abril deste ano, a Lei 10.216/01 completou 25 anos, consolidando a Reforma Psiquiátrica brasileira e a luta antimanicomial. Hoje, a explosão de casos relacionados à saúde mental, o aumento dos diagnósticos e a sobrecarga da Rede de Atenção Psicossocial (Raps) evidenciam a complexidade do cuidado e os limites da rede pública. Embora Caps e unidades básicas de saúde tenham papel fundamental, o SUS ainda se mostra insuficiente diante da dimensão da crise.

Neste 18 de maio, dia em que se comemora a luta antimanicomial, parece urgente resgatar os princípios que fundaram a Reforma Psiquiátrica e, ao mesmo tempo, mobilizar nacionalmente a construção de uma agenda que garanta a ampliação do financiamento, do acolhimento, da escuta e do cuidado às pessoas. Reafirmar a defesa do cuidado em liberdade e da democracia como fundamentos éticos e políticos das práticas em saúde mental talvez seja, hoje, uma das tarefas mais urgentes do nosso tempo.