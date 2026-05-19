Esta foto tirada em 30 de junho de 1966 mostra a banda britânica The Beatles, (da esquerda para a direita) Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison e John Lennon - (crédito: JIJI PRESS / AFP)

Setenta anos depois do fim da trajetória dos Beatles, a mais famosa e importante banda no âmbito da história do pop-rock em todo o mundo, tudo o que se refere a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr reverbera de forma impressionante.

Recentemente, o jornal O Globo publicou matéria sobre o prédio de sete andares, localizado no número 5 da da Savile Row, em Londres, onde ocorreu o último show do grupo, em 30 de janeiro de 1969. Ali, no sétimo andar do imóvel, passará a funcionar o museu dos Beatles, com inauguração prevista para o próximo ano.

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No local, tombado pelo Patrimônio Histórico britânico, funciona o estúdio onde, em 8 de março de 1970, foi gravado o álbum Let it be, que traz clássicos como Across the universe, Dig a pony, Get back, I´ve got feeling, The long and winding road e Two of us.

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A previsão do projeto é recriar o estúdio onde houve o registro do disco, além de criar uma experiência imersiva dedicada ao terraço, onde o disco foi gravado. A ideia é que os turistas que visitam Londres, além de irem à Abbey Road, possam conhecer o estúdio no terraço do edifício e assistir ao filme dirigido por Peter Jackson, com imagem restaurada.

Na condição de beatlemaníaco, armazenei em meus arquivos vários ítens relacionados à banda. São livros, pôsteres, revistas, camisetas, copos, canecas e, obviamente, LPS, CDs e DVDs. Tudo guardado com muito cuidado e bem à mão para que possa ter acesso quando me bate o desejo de disponibilizá-los.

Entre as canções da minha preferência, estão Hey Jude, In my life, Let it be, Something e Strawberry fields forever. Esta dá nome ao singelo memorial de John Lennon, no Central Park, que visitei quando estive em Nova York. Não posso, é claro, deixar de citar Imagine, o hino pela paz composto por Lennon.

Quando fui a Londres em 2019, estive na Abbey Road, onde existe o estúdio no qual o grupo gravou alguns discos. Depois, estiquei a viagem até Liverpool. Lá pude conhecer tudo o que se referia aos Beatles. Assisti a apresentação de duas bandas cover no mítico Cavern Club, pub onde os músicos fizeram algo em torno de 300 shows antes da fama.

Participei também do Magical Mistery Tour, passeio por locais que remetem a espaços que fazem parte da história dos Beatles. Tomei conhecimento, também, de uma enorme escultura de John, Paul, George e Ringo na praça em frente à orla marítima, onde turistas costumam posar para fotos.



