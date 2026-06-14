Modernizar a Justiça para fortalecer a democracia

Desafios contemporâneos exigem uma reflexão renovada sobre a capacidade institucional de responder, com eficiência, legitimidade e transparência, às demandas de uma sociedade - (crédito: Reprodução/Maurenilson)

» MINISTRO LUIZ EDSON FACHIN Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF)

O sistema de Justiça brasileiro consolidou, ao longo das últimas décadas, conquistas institucionais de extrema relevância. A afirmação do Estado Democrático de Direito, a ampliação do acesso à jurisdição e o fortalecimento das garantias constitucionais permitiram que as instituições desempenhassem um papel decisivo tanto na proteção dos direitos fundamentais quanto na estabilidade política do país.

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No entanto, os desafios contemporâneos exigem uma reflexão renovada sobre a capacidade institucional de responder, com eficiência, legitimidade e transparência, às demandas de uma sociedade cada vez mais complexa. O aumento expressivo da litigiosidade, as transformações tecnológicas aceleradas, a multiplicação de atores institucionais e a necessidade constante de aperfeiçoar os mecanismos de acesso à Justiça impõem a construção de novos caminhos.

Foi com esse propósito que o Supremo Tribunal Federal instituiu o Grupo de Estudos para Modernização do Sistema de Justiça, vinculado ao Centro de Estudos Constitucionais do STF. Trata-se de uma iniciativa de natureza consultiva, concebida não para impor reformas imediatistas, mas para organizar, sistematizar e qualificar um debate que interessa a toda a sociedade brasileira.

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Um aspecto que merece destaque é a compreensão abrangente do próprio conceito de "Sistema de Justiça". Esse não se limita ao Poder Judiciário. A Constituição Federal estruturou um conjunto de instituições essenciais à função jurisdicional, incluindo o Ministério Público, a Defensoria Pública, a advocacia pública e privada, além de órgãos que atuam na preservação dos direitos e da ordem constitucional. Pensar o futuro da Justiça exige considerar essa realidade em sua integralidade.

A iniciativa possui caráter eminentemente metodológico. Em tempos marcados pela velocidade das transformações e pela pressão por respostas instantâneas, torna-se mais vital salvaguardar espaços de reflexão qualificada, capazes de reunir diferentes perspectivas e formular diagnósticos consistentes. Reformas duradouras não resultam de improvisação; exigem conhecimento, diálogo e aprofundada capacidade de escuta.

Ao longo de 2026, o grupo promoverá debates, dialogará com iniciativas correlatas e receberá contribuições de magistrados, membros do Ministério Público, advogados, defensores públicos, pesquisadores, professores e representantes da sociedade civil. Também serão realizadas consultas públicas, seminários e intercâmbios com especialistas nacionais e estrangeiros.

O objetivo central é produzir conhecimento e consolidar consensos viáveis em torno dos desafios que hoje se apresentam ao cenário jurídico nacional. Entre eles, destacam-se: o aperfeiçoamento da governança institucional; a busca por maior celeridade e eficiência na prestação jurisdicional; o fortalecimento da legitimidade democrática das instituições; a ampliação do acesso efetivo à Justiça; e a superação de fragmentações que, por vezes, obstaculizam a cooperação entre os diversos atores envolvidos.

Também será fundamental examinar a experiência internacional. Nenhum país detém respostas definitivas para os dilemas contemporâneos do direito. A observação de boas práticas desenvolvidas em diferentes sistemas jurídicos pode oferecer referências valiosas, adaptadas à realidade brasileira e aos compromissos dogmáticos que orientam nossa democracia.

O cronograma de trabalho é claro e objetivo. O grupo, instalado agora, desenvolverá suas atividades ao longo do segundo semestre e, no final do ano, apresentará um relatório final contendo o diagnóstico institucional, a sistematização das contribuições recebidas, a memória dos debates realizados, os dados produzidos, as referências comparadas e as diretrizes para futuras discussões.

Mais do que um documento técnico, espera-se construir um patrimônio coletivo de conhecimento, capaz de subsidiar o diálogo republicano entre os Poderes e entre as instituições que compõem o sistema de Justiça. Em uma democracia constitucional, os avanços mais sólidos são aqueles edificados por meio da escuta ativa, da cooperação mútua e do compromisso inabalável com o interesse público.

Modernizar a Justiça não significa romper com suas bases, mas sim fortalecê-las. Significa assegurar que as instituições permaneçam aptas a cumprir sua missão constitucional em um mundo em permanente transformação. É esse o horizonte que inspira a criação do Grupo de Estudos e que orienta a reflexão que ora se inicia.