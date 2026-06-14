O Brasil na economia do espaço

» MAURÍCIO ANTÔNIO LOPES Pesquisador e ex-presidente da Embrapa

Poucas notícias recentes ilustram tão bem o surgimento de uma nova fronteira econômica quanto à perspectiva de abertura de capital da SpaceX, empresa que lidera a transformação da indústria espacial mundial. Avaliada em cerca de US$ 1,75 trilhão, a companhia poderá protagonizar uma das maiores estreias das bolsas de valores. Mais importante que o valor alcançado é o fato de que ele reflete a confiança crescente dos investidores no potencial da economia do espaço como uma das grandes forças transformadoras das próximas décadas.

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A história recente mostra que grandes transformações econômicas costumam nascer de tecnologias que inicialmente parecem distantes da vida cotidiana. Foi assim com a internet, com a biotecnologia e está sendo assim com a inteligência artificial (IA), a inovação mais marcante do momento. Agora, uma nova onda tecnológica emerge do setor espacial, impulsionada por avanços em foguetes reutilizáveis, satélites sofisticados, robótica avançada e monitoramento da Terra.

O Brasil não parte do zero. Ao longo das últimas décadas, o país construiu competências importantes em áreas relacionadas ao setor espacial. A cooperação com a China nos satélites CBERS demonstrou nossa capacidade de articulação internacional. O Centro de Lançamento de Alcântara permanece um ativo estratégico de enorme valor, graças à sua localização privilegiada próxima à Linha do Equador, capaz de reduzir custos e aumentar a eficiência dos lançamentos.

Embora os avanços tenham ocorrido em ritmo inferior ao desejado, o país preservou uma base científica e tecnológica que pode servir de alicerce para uma inserção mais ambiciosa nesse novo cenário. A questão não é se haverá uma economia do espaço. Ela já está emergindo. A questão é qual papel o Brasil pretende desempenhar nela.

Uma oportunidade importante surgiu quando o Brasil aderiu aos Acordos Artemis, um conjunto de princípios para a exploração pacífica da Lua, de Marte e do espaço profundo, sob a liderança da Nasa. A participação brasileira, coordenada pela Agência Espacial Brasileira (AEB), abre espaço para que universidades, institutos de pesquisa e empresas nacionais se conectem a uma agenda tecnológica que deverá mobilizar investimentos por décadas.

Nesse contexto, merece destaque o papel crescente do Parque de Inovação Tecnológica (PIT) de São José dos Campos. O PIT reúne competências brasileiras em engenharia aeroespacial, sistemas avançados, defesa, inovação e empreendedorismo tecnológico. A concentração de instituições como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), a AEB e diversas empresas do setor transforma a região em um dos principais polos da nova economia do espaço no país.

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Atenta a essas transformações, a Embrapa decidiu posicionar-se nessa nova fronteira tecnológica. Além de liderar a Rede Space Farming Brazil, que conecta mais de 20 instituições nacionais e internacionais, a empresa decidiu instalar no PIT sua Unidade Mista de Pesquisa e Inovação em Agricultura Espacial. As iniciativas buscam inserir a agricultura na agenda da inovação espacial brasileira, integrando pesquisadores da área agropecuária e especialistas do setor espacial.

À primeira vista, cultivar plantas fora da Terra pode parecer um tema distante das prioridades nacionais. Na realidade, é uma das áreas mais promissoras para gerar conhecimentos aplicáveis à agricultura terrestre. Produzir alimentos em ambientes fechados, sob restrições severas de água, energia e nutrientes, exige soluções biológicas e tecnológicas extremamente avançadas.

Curiosamente, muitos dos problemas enfrentados pela agricultura espacial já começam a aparecer em diversas regiões do planeta. Mudanças climáticas, escassez hídrica, degradação ambiental e necessidade de maior eficiência produtiva colocam pressões crescentes sobre os sistemas agrícolas. Nesse sentido, a agricultura espacial funciona como um laboratório avançado para o desenvolvimento de soluções que poderão beneficiar diretamente a produção de alimentos na Terra.

Os chamados spillovers tecnológicos talvez sejam o aspecto mais importante dessa agenda. Sensores avançados, sistemas de monitoramento, inteligência artificial, robótica, materiais inovadores, biotecnologia e automação desenvolvidos para aplicações espaciais frequentemente encontram aplicações muito mais amplas na economia. A experiência histórica dos programas espaciais demonstra que seus benefícios extrapolam largamente os objetivos originais das missões.

Como uma das maiores economias do mundo, líder em agricultura tropical e detentora de ativos estratégicos relevantes, o Brasil reúne condições para participar dessa transformação. Mas isso exigirá visão de longo prazo, investimentos consistentes em ciência e inovação e a capacidade de construir parcerias nacionais e internacionais.

O que está em jogo não é apenas a exploração do espaço. É a inserção do Brasil em uma importante plataforma de inovação tecnológica do século 21. Permanecer à margem dessa transformação poderá custar muito mais caro do que participar dela.