O que o Prêmio Juíza Viviane do Amaral revela sobre a Justiça que queremos

Juíza de direito Viviane Vieira do Amaral foi vítima de feminicídio praticado pelo ex-marido, assassinada a facadas na frente de suas três filhas na véspera de Natal. - (crédito: Reprodução/Correio Braziliense)

» JACEGUARA DANTAS Conselheira do Conselho Nacional de Justiça e Ouvidora Nacional da Mulher

Há datas que o Judiciário brasileiro não pode esquecer — e prazos que não pode deixar passar. Em 24 de dezembro de 2020, a juíza de direito Viviane Vieira do Amaral foi vítima de feminicídio praticado pelo ex-marido, assassinada a facadas na frente de suas três filhas na véspera de Natal. Recordar esse fato exige sobriedade e respeito absoluto à sua dignidade e à de sua família. Sua morte não silenciou uma voz: converteu a dor em compromisso institucional e deu nome a uma das mais relevantes iniciativas de enfrentamento à violência doméstica e familiar no país, a premiação CNJ Juíza Viviane Vieira do Amaral. Esse compromisso se renova a cada ano e, atualmente, encontra-se com inscrições abertas, até 20 de junho de 2026, para a edição 2026 do Prêmio instituído pela Resolução CNJ nº 377/2021 e regulamentado atualmente pela Portaria Presidência nº 228, de 27 de maio de 2026.

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Esse paradoxo nos obriga a olhar o feminicídio como ele é: não um episódio isolado nem um "crime passional", mas como um fenômeno multifacetado e expressão extrema de uma violência estrutural, enraizada em relações desiguais de poder. Como ensina a antropóloga Rita Segato, essa violência opera como uma linguagem de dominação — e, por isso, atravessa classes, profissões e territórios. A própria trajetória de Viviane mostra que nenhuma mulher está imune e que a proteção precisa ser estrutural, não circunstancial.

Os números confirmam a urgência e exigem lucidez. Em 2025, o Brasil registrou 1.568 feminicídios, o maior número da série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, devendo-se destacar que, desse total, 62,6% das vítimas eram mulheres negras. A violência letal tem gênero, cor e território, e ignorá-lo reduz a igualdade material a uma promessa decorativa. Proteger mulheres exige enxergar as dinâmicas interseccionais que acarretam múltiplas vulnerabilidades.

Foi para transformar luto em ação pública que se instituiu o Prêmio CNJ Juíza Viviane Vieira do Amaral, o qual tem por finalidade de não apenas reverenciar a memória da magistrada, mas reconhecer iniciativas, projetos e boas práticas voltadas à melhoria da prestação jurisdicional na área da violência doméstica e familiar contra a mulher, disseminando experiências que podem ecoar em todo Sistema de Justiça.

Por isso, este é um convite e uma convocação. Podem concorrer iniciativas em seis categorias — tribunais, magistrados, atores do Sistema de Justiça Criminal, organizações não governamentais, mídia e produção acadêmica —, avaliadas por critérios de qualidade, relevância, alcance social, replicabilidade, resultado, e criatividade e inovação, com inscrições até 20 de junho de 2026 e divulgação do resultado final prevista para 24 de agosto. A edição de 2026 traz um avanço que merece ser celebrado: a incorporação expressa da perspectiva interseccional de gênero, raça, etnia, território e condição social, com especial atenção às mulheres negras, indígenas e a outros grupos historicamente sujeitos a discriminações múltiplas e barreiras de acesso à Justiça. Como nos ensina Sueli Carneiro, é preciso enegrecer o feminismo para compreender que a violência não atinge todas as mulheres da mesma maneira — e o Judiciário que se pretende sensível precisa enxergar essas assimetrias para enfrentá-las.

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Esse desenho dialoga com os compromissos internacionais do Brasil, ancorando-se na Convenção de Belém do Pará e nas recomendações da CEDAW, que impõem ao Estado o dever de prevenir, punir e erradicar a violência. É bem verdade que um prêmio, isoladamente, não erradica a violência — o enfrentamento exige investimentos massivos em educação, fortalecimento da rede de proteção, incentivo e consolidação de políticas para mulheres em todas as esferas, em especial nos municípios onde o primeiro acolhimento ocorre e se faz urgente. Sua prevenção também implica em aperfeiçoamento das equipes multidisciplinares, varas especializadas e articulação responsável entre o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e toda rede, para disseminar e replicar o que já funciona, inclusive em territórios indígenas, rurais, periféricos e ribeirinhos.

Dessa forma, o Prêmio CNJ Viviane do Amaral carrega em sua essência a compreensão de que não se trata de ponto de chegada, mas vetor permanente de aperfeiçoamento da proteção às mulheres. A cada iniciativa reconhecida, ampliamos a capilaridade da resposta institucional e honramos a promessa constitucional de igualdade. A memória da Juíza Viviane do Amaral nos convoca a esse horizonte: uma Justiça que não apenas julga a violência, mas, por meio de lentes de gênero e raça, busca sua prevenção, acolhimento e transformação da dor de uma ausência na construção coletiva de proteção. Esse é o horizonte que deve ser perseguido — um Judiciário que escuta para proteger e protege para transformar. Reverenciar, aqui, é também transformar.