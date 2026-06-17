IA como arma de Estado

O governo dos Estados Unidos ligou para a Anthropic, na última sexta-feira, e deu 90 minutos para que fosse oficializada a suspensão dos modelos de inteligência artificial (IA) Fable 5 e Mythos 5 — os mais avançados da empresa — para uso pelo resto do mundo, sob ameaça de controle de exportação contra todos os serviços da companhia. Não houve negociação, não houve prazo razoável, não houve processo, apenas um ultimato. A empresa concordou e, desde então, apenas usuários norte-americanos acessam os modelos. O recado é curto: a tecnologia mais avançada do século pertence ao Estado americano, e o resto do mundo opera sob licença precária.

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O episódio não surgiu do nada. A desavença entre a Anthropic e a administração Trump remonta a fevereiro, quando a empresa dificultou a renovação de contratos militares ao exigir que o Claude, um assistente de IA generativa, não fosse usado em armas autônomas nem em vigilância de massa sobre cidadãos americanos. As condições foram rejeitadas pelo Pentágono. A partir daí, Trump classificou a empresa como radical e uma ameaça à segurança nacional, enquanto a rival OpenAI fechava um contrato militar bilionário topando as mesmas demandas que a Anthropic recusou. O que agora se apresenta como questão de segurança nacional carrega, nos bastidores, o peso de uma relação deteriorada e de uma punição com contornos políticos difíceis de ignorar.

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O impacto prático é imediato. Empresas, centros de pesquisa e setores produtivos espalhados pelo globo acordaram sem acesso a ferramentas críticas porque um órgão regulador estrangeiro mudou de ideia em 90 minutos. O episódio prova que a infraestrutura digital que move economias modernas pode ser paralisada por decreto, expondo a fragilidade de nações que terceirizaram sua capacidade de processamento a servidores alheios.

Essa abordagem não é nova, mas sua aplicação à IA redefine as regras do jogo. Historicamente, os Estados Unidos reservavam esse nível de agressividade regulatória ao mercado de defesa: vendem caças e sistemas de radar para aliados estratégicos, mas retêm sob segredo a transferência de tecnologia e os códigos-fonte. Ao transpor essa doutrina para os grandes modelos de linguagem, a Casa Branca oficializa o que o pragmatismo já indicava: a liderança computacional deixou de ser um nicho de negócios bilionários e se tornou o novo vetor de dominância, equivalente ao monopólio nuclear do século passado. As chamadas big techs, a despeito de seus discursos globais, funcionam, em última instância, como braços de projeção de poder de uma única superpotência.

Para economias emergentes, o episódio é um choque de realidade. A dependência de ecossistemas tecnológicos concentrados no Hemisfério Norte deixou de ser uma desvantagem comercial para se tornar uma vulnerabilidade de segurança nacional, onde governos ficam à mercê de decisões tomadas em minutos, sem qualquer salvaguarda jurídica internacional.

A complacência diante desse cenário é um erro estratégico. Esperar que Washington flexibilize seus controles de exportação é ingenuidade, especialmente quando a suspensão tem tanto de retaliação política quanto de preocupação com segurança. Os países precisam, com alguma urgência, começar a debater e financiar alternativas locais ou blocos regionais de infraestrutura tecnológica. Manter a espinha dorsal do desenvolvimento científico e econômico atada aos humores políticos de Washington é aceitar que a soberania nacional pode ser revogada com um único telefonema.



