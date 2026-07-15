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Carta a Oliver Grayson

Em 2021, escrevi, neste mesmo espaço, uma carta a Henry Borel. Tudo o que desabafei no papel, dedicado a ele, serve também para você, pequeno Oliver

Com apenas 3 anos, Oliver, não pôde se defender do pai - (crédito: Arquivo Pessoal)
Com apenas 3 anos, Oliver, não pôde se defender do pai - (crédito: Arquivo Pessoal)

Oliver, bom dia, criança linda. Espero que esteja caminhando e brincando em campos floridos com Henry Borel e com Isabella Nardoni. Em um lugar de absoluta paz, onde o céu é feito de algodão-doce e o entardecer mais se parece com uma aquarela divina. Espero que esteja correndo entre um jardim de rosas. Que esteja absolutamente livre de toda a dor e de qualquer maldade. Quando li sobre a sua passagem aqui na Terra, menino, chorei. Como pode um "pai" espancar e matar o próprio filho? Depois, "justificar" à polícia que cometeu a atrocidade porque a criança não quis lhe dar "bom dia"... Um "pai", que dizia ser "missionário", que afirmava levar a palavra de Deus às pessoas.

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E você, com apenas três aninhos, Oliver, nem sequer pôde se defender. Presenciou e foi vítima do que há de pior no ser humano. Teve o coração deslocado por tanto golpe, o fêmur partido ao meio, o crânio afundado. Não consigo nem mesmo conceber o horror que você experimentou ao ver o próprio "pai" sendo o seu algoz. Imagino que, em um primeiro momento, foi apossado pelo medo e pela incompreensão. Não posso pensar no que passou em sua mente até que perdesse a consciência e partisse deste mundo.

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Também não consigo imaginar o que Isabella sentiu quando o "pai" e a madrasta a pegaram pelos braços e, depois de furarem a rede de proteção da janela, lançaram-na ao vazio. Ou o que Henry sentiu ao ser espancado pelo padrasto até ter o fígado lacerado e sofrer hemorragia interna.

Sabe, pequeno Oliver? Nenhum pai, nenhum padrasto, nenhum adulto tem a licença sequer de levantar mão a uma criança. O que fizeram contigo foi uma covardia sem tamanho, uma monstruosidade sem-fim. Um pai deveria amar seu filho acima de qualquer coisa, protegê-lo, zelar pela segurança dele, envolvê-lo com carinho, dar-lhe amor imensurável. Ser o seu herói, não seu carrasco. Fazer com que ele sorria, não que chore. Ajudá-lo a construir uma vida, não destrui-la por achar que tem poder ou posse sobre um filho.

Em 2021, escrevi, neste mesmo espaço, uma carta a Henry Borel. Tudo o que desabafei no papel, dedicado a ele, serve também para você, pequeno Oliver. Uma criança, como você, deveria ter a chance de crescer, de ser feliz, de um dia tornar-se jovem, de se apaixonar, namorar, casar, ter filhos, envelhecer e ser avô. Deveria ter a chance de morrer bem velhinho, de preferência debaixo de uma coberta quente e cercado de muito amor. Mas todos os seus sonhos e planos foram ceifados em um ato de traição imperdoável. Espero que o peso da Justiça paire com todo o rigor sobre seu "pai". Mas creio que um dia ele terá que prestar contas perante a Deus e a você. Até lá, procure descansar e correr pelos campos cheios de beija-flores.

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 15/07/2026 05:00
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