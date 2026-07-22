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Inocência assassinada

Que um novo tempo seja forjado na terra de Moisés, Jesus, Maomé. Um tempo em que a voz de uma criança ecoe apenas com sorriso e alegria, não com dor, pavor e desesperança

O filme A voz de Hind Rajab conta a história da garotinha de 6 anos que clamou por socorro - (crédito: Synapse/ Divulgação)
O filme A voz de Hind Rajab conta a história da garotinha de 6 anos que clamou por socorro - (crédito: Synapse/ Divulgação)

No último sábado, assisti ao filme A voz de Hind Rajab, vencedor do Prêmio Especial do Júri no Festival de Veneza. É, literalmente, um soco no estômago. Com 90 minutos de duração, a obra gira em torno do diálogo de voluntárias da Sociedade do Crescente Vermelho Palestino com uma garotinha de 6 anos, presa dentro de um carro destruído por um tanque israelense no norte da Faixa de Gaza. Hind Rajab clamou por socorro várias vezes, implorou que a tirassem dali, enquanto passava horas ao lado dos corpos dos tios e dos primos. Quando uma ambulância conseguiu se aproximar da menina, foi alvejada pelo Exército de Israel, causando a morte dos dois socorristas.

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O que torna a história mais assustadora é o caráter documental do filme. Hind Rajab morreu em 29 de janeiro de 2024. Sua voz aparece em vários momentos nas gravações originais usadas pela diretora tunisiana Kaouther Ben Hania. É possível sentir o medo, o desespero de uma criança encurralada por tanques. Tantas Hinds morreram durante a guerra na Faixa de Gaza e ao longo de quase oito décadas de conflito no Oriente Médio.

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Crianças palestinas que tiveram a vida ceifada de forma covarde, em nome de um ódio que não lhes pertence. Também condeno com veemência o cruel e dantesco massacre de 7 de outubro de 2023, quando bebês e crianças israelenses foram assassinados por terroristas do Hamas. Mais uma vez, o ódio não lhes pertence. O coração de uma criança é livre de maldade e repleto de pureza.

Não consigo imaginar como a crueza da guerra molda o coração daqueles pequenos que, por sorte, sobrevivem aos seus horrores. A sede de vingança, o ressentimento e o rancor semeiam um futuro de mais violência, em um ciclo de cólera sem-fim que acaba por se retroalimentar.

Passou da hora de israelenses e palestinos colocarem a própria sobrevivência acima de tudo e apostarem em um futuro de paz. É urgente que ambos deixem tanta mágoa de lado e forjem tempos em que o silêncio das armas seja imperativo.

A solução passa necessariamente pelo reconhecimento do direito de palestinos e israelenses viverem em Estados seguros, soberanos e em paz. Uma nação palestina capaz de prosperar reduziria o espaço político ocupado por organizações extremistas. É preciso que todos os grupos ideológicos da Palestina unam-se em uma só voz e aceitem a coexistência pacífica de um Estado árabe e um Estado judeu.

Desde a criação de Israel, em 14 de maio de 1948, gente demais tem morrido dos dois lados. Atentados terroristas, ataques de colonos judeus, massacres e bombardeios têm sido uma constante em um Oriente Médio que anseia e grita pela paz. É preciso que as barbáries parem de uma vez e que os autores sejam levados à Justiça e paguem pelos seus crimes.

Que um novo tempo seja forjado na terra de Moisés, Jesus, Maomé. Um tempo em que a voz de uma criança ecoe apenas com sorriso e alegria, não com dor, pavor e desesperança. Por Hind Rajab, por outras crianças mortas na Palestina e em Israel.

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 22/07/2026 05:00
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