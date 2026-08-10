A magreza de Ariana Grande é da nossa conta?

A cantora e atriz Ariana Grande é uma das maiores artistas pop do mundo na atualidade. Com diversos hits em paradas de sucesso, filmes líderes de bilheteria (antigamente eram chamados de "blockbusters") e milhões de seguidores nas redes sociais, o trabalho da norte-americana acabou perdendo espaço para outra discussão: a magreza excessiva.

Não é um tópico novo. Desde o lançamento de Wicked: Parte II, no fim do ano passado, diversos artigos e vídeos nas redes sociais apontavam que a artista estava em extrema magreza. Na última semana, o movimento escalou após Ariana compartilhar um novo clipe musical e, novamente, a aparência reverberar além da arte.

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Desta vez, as reações foram mais incisivas. Um grupo de mulheres nos Estados Unidos indicou um boicote ao clipe, sugerindo que se tratava de uma "má influência" para as jovens. Em seguida, a equipe da cantora anunciou que Ariana não participará mais de um musical em Londres e limitará as aparições públicas.

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Dois dias depois, a própria Ariana se pronunciou sobre o assunto durante um show. A artista reforçou que os fãs não deveriam se preocupar e declarou que "é possível que diferentes verdades convivam juntas".

É difícil imaginar o que se passa na cabeça de grandes celebridades. É uma posição sui generis, incomparável. Milhões de estranhos a conhecem, mas ela não deve nada a ninguém — menos ainda a uma multidão que busca mais a própria satisfação do que uma suposta preocupação com a saúde de uma pessoa pública, seja ela magra, seja gorda.

No caso de Ariana, o argumento de que a magreza extrema da artista seja uma "má influência" se mostra delicado.

Sim, é possível que jovens encarem a imagem esquelética da artista como algo a ser seguido. É perfeitamente compreensível a preocupação das mães sobre como a saúde mental das filhas pode ser afetada pela simbologia do culto estético extremo. Todas essas defesas são válidas, até pela percepção deste que vós escreve: um homem que não tem todo o conhecimento do impacto dos padrões estéticos no corpo feminino.

Por outro lado, colocar todo o peso dessa discussão sobre os ombros da artista é um equívoco imensurável. Ariana não advoga pela magreza extrema (nenhum outro artista que eu me lembre). Até onde se sabe, os motivos do corpo atual da artista — que pode ser algo passageiro — são desconhecidos. Ninguém sabe se trata de um estado de saúde ou de uma simples escolha da cantora sobre a própria aparência.

A única coisa que liga o público a Ariana Grande (e a qualquer outra celebridade) é a imagem, o visual. Talvez, por isso, qualquer mudança estética choque tanto. No entanto, existe um mundo além do olhar que merece ser levado em consideração.

Nenhuma pessoa, em posição de celebridade ou não, merece ter o próprio corpo julgado, nem mesmo sob a justificativa de "ajudar". Não é de hoje que a aparência de figuras públicas vira motivo de debate, mas já passou da hora de entender que não: a magreza de uma celebridade não é da nossa conta.