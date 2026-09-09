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O dia da vitória do mal

Em 11 de setembro de 2001, o ódio, o terror e o mal prevaleceram diante do olhar atônito de bilhões de pessoas de todo o planeta

O ataque às Torres Gêmeas, em Nova York, deixou cerca de 3 mil mortos e mais de 6 mil feridos - (crédito: AFP)
O ataque às Torres Gêmeas, em Nova York, deixou cerca de 3 mil mortos e mais de 6 mil feridos - (crédito: AFP)

Uma geração inteira ainda haveria de nascer depois de 11 de setembro de 2001. Naquela manhã de uma terça-feira ensolarada, o ódio, o terror e o mal prevaleceram diante do olhar atônito de bilhões de pessoas de todo o planeta. Era subeditor de Mundo do jornal O Popular, em Goiânia, e tinha trabalhado até tarde na véspera. Recebi uma ligação da empresa pedindo que eu ligasse a televisão e informando que "um avião colidiu com um prédio em Nova York". Imaginei que se tratava de uma aeronave pequena comandada por um piloto inexperiente e, a princípio, não dei muito ouvidos.

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Minutos depois, assistia, atônito e incrédulo, ao desenrolar do maior atentado terrorista da história. As imagens ao vivo do segundo avião comercial sendo lançado contra o World Trade Center pareciam surreais demais. O que dizer do Pentágono atingido, das duas Torres Gêmeas desabando, do voo 93 mergulhado no vazio, sobre a Pensilvânia? Depois, as semanas de luto e dor nos Estados Unidos; as buscas pelos corpos, por improváveis sobreviventes e por respostas. 

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Vinte e cinco anos depois, o mundo está longe de ser seguro. Os massacres no sul de Israel e na Faixa de Gaza e o assassinato do aiatolá Ali Khamenei em Teerã podem ter reforçado o extremismo e a sanha de vingança. É uma espiral sem-fim, um ciclo de ódio que se retroalimenta da política imperialista dos Estados Unidos, assim como do militarismo israelense. Imaginar que a morte do guia supremo iraniano — um líder máximo do xiismo — ficará impune é ser ingênuo demais.

Trump teria sofrido três tentativas de assassinato durante a campanha e ao longo de seu segundo mandato. Muitos analistas apontam para uma conexão iraniana e veem o planejamento de vingança pela morte de Qassem Soleimani, chefe da Guarda Revolucionária Islâmica, em um bombardeio com drone em 2020. A eliminação de Ali Khamenei, em uma operação conjunta com Israel, em 28 de fevereiro passado, adiciona mais um elemento a teses conspiratórias contra Trump e contra os EUA.

Como o mundo pode ser mais seguro se o presidente da nação mais poderosa do mundo (ou a segunda?) classifica os iranianos como "escória" e ameaça sequestrar o Estreito de Ormuz, assim como os 20% do petróleo mundial que escoam por aquele canal marítimo? Trump, com seus arroubos de xerife do planeta, pode estar decretando um futuro próximo de terror e de mortes dentro de seu próprio território.

A guerra da Casa Branca também tem atingido milícias xiitas no Iraque e na Síria, assim como o movimento fundamentalista armado Hezbollah, no Líbano. A toda ação corresponde uma reação, não necessariamente proporcional. Espero que todo o horror das imagens daquele 11 de setembro de 2001 jamais se repita.

Como líder de uma nação, Trump tem o dever moral de proteger e preservar sua própria população. A decisão de embarcar na guerra contra o Irã foi precipitada e mal planejada. A morte de Osama bin Laden e o desmantelamento financeiro e operacional da Al-Qaeda, assim como o combate ao Estado Islâmico, pareciam ter decretado uma trégua do terror. Trump pode ter realimentado o extremismo.

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 09/09/2026 05:00
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