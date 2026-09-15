Cantora que iniciou a carreira musical cantando no bar de um hotel no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, Ivete Sangalo se tornaria a maior estrela da axé music ao assumir o vocal da Banda Eva. Isso em 1993, logo depois de o grupo lançar um disco, gravado ao vivo, que vendeu inacreditáveis 5 milhões de cópias.

Em seguida, ela daria início à carreira solo, igualmente vitoriosa, que a levou a conviver com uma agenda repleta de compromissos (incluindo a 20ª apresentação no último domingo, no Rock in Rio), tendo como prioridade a realização de shows em algumas cidades, inclusive Brasília. Aqui, depois de se apresentar na Academia de Tênis, iria lotar o Ginásio Nilson Nelson.

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Ivete voltaria à capital federal outras vezes como atração da Micarecandanga, evento que reunia milhares de foliões brasilienses na década de 1990. A última apresentação da cantora no DF foi em 28 de maio de 2019, quando reuniu multidão no Parque da Cidade, para assistir a um show que ela fez pelo projeto Na Praça.

Me chamou a atenção o fato de a estrela não ter incluído Brasília na rota da turnê do Ivete Clareou — O samba continua, com o qual homenageia a saudosa Clara Nunes, nome icônico do gênero musical de maior popularidade no espectro da MPB, mesmo sabendo que tem muitos fãs entre os brasilienses.

A excursão teve início há quatro meses em Florianópolis, já passou por Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Fortaleza. Aliás, até a Portugal o show foi levado, para uma apresentação nos jardins do Casino Estoril, na Riviera lusitana.

Essa informação me levou a recordar que em outubro de 2004, à convite de Ivete, a acompanhei, enquanto repórter, para fazer cobertura de shows que ela faria em Lisboa e na cidade do Porto. Tomei conhecimento da gentileza a caminho da Granja do Torto, onde ela faria um show concorridíssimo.

O convite foi aceito e pude constatar in loco, com satisfação, que tanto em Lisboa quanto no Porto ela recebeu ótima acolhida do público, que a aplaudiu com entusiasmo ao término da interpretação das canções, quase todas nada conhecidas dos espectadores. Uma curiosidade: na plateia estava Luiz Felipe Scolari que, à época, era técnico da Seleção Portuguesa.

Uma outra delicadeza que me proporcionou. É dela o texto de apresentação do Minha trilha sonora, o livro que lancei em 2015 para comemorar 40 anos como repórter e colunista do Correio Braziliense, intitulado A alegria do encontro: "Um apaixonado pelo que faz! Esse é Irlam. Durante toda minha carreira, tive a alegria de dividir meus muitos causos musicais com ele. Todo encontro da gente é repleto de carinho, admiração e respeito. A responsabilidade e o comprometimento com o que se propõe a fazer é uma marca fortíssima do seu trabalho".



