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Abaixo o entreguismo!

Colocar em risco a soberania do Brasil é compactuar com a perda das liberdades, o cerceamento do progresso, a semicolonização de uma nação que deveria orgulhar-se de si mesma.

Steve Bannon e seus asseclas orquestram para que o Brasil seja entregue de bandeja ao imperialismo de Donald Trump - (crédito: JIM WATSON)
Steve Bannon e seus asseclas orquestram para que o Brasil seja entregue de bandeja ao imperialismo de Donald Trump - (crédito: JIM WATSON)

A soberania de uma nação deveria ser sagrada. Inegociável. O Brasil nunca correu tanto risco de ser entregue de bandeja ao imperialismo de Donald Trump. Não por um acidente da geopolítica internacional, mas por uma ação orquestrada da extrema-direita de Steve Bannon e seus asseclas. Um deputado federal que se "exilou" nos Estados Unidos passou a exercer o papel de capacho de Trump. Começou a articular uma série de sanções ao Brasil, motivado pela sede de poder dinástico de uma família que se acha dona de uma nação.

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É bastante provável que a Casa Branca enxergue as eleições de 4 de outubro como uma oportunidade de selar a hegemonia direitista na América do Sul. Argentina, Colômbia, Chile, Equador e Peru são governados por líderes alinhados à política de Washington. É como a chance de fechar o arco ultraconservador no subcontinente e, de que quebra, assegurar ganhos políticos e econômicos.

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O Brasil é, atualmente, um dos poucos bastiões de resistência, ao lado do Uruguai, do centro-esquerdista Yamandú Orsi. Após a captura de Nicolás Maduro por forças dos EUA, em janeiro passado, a Venezuela passou ao comando de Delcy Rodríguez — "líder artifical" usada para atender aos interesses de Trump.

Delcy entregou a Washington 21% das reservas de 17 campos petrolíferos de sua nação. O republicano está de olho nas terras raras do Brasil e nas riquezas da Amazônia. É como o cachorro na frente da vitrine vendo o frango rodando na máquina enquanto assa. O cão saliva, desespera-se, articula sons na ânsia de abocanhar o alimento. A diferença, aqui, é que o frango está sendo entregue diretamente na boca do cachorro.

É preciso cuidado para não estimular o entreguismo ou ser pelego do imperialismo. Colocar em risco a soberania do Brasil é compactuar com a perda das liberdades, o cerceamento do progresso, a semicolonização de uma nação que deveria orgulhar-se de si mesma.

Nos últimos meses, assistimos a tentativas deliberadas de um clã político de prejudicar o Brasil. Quase imploraram para que os EUA impusessem tarifas ao nosso país. Tudo por pretexto político, eleitoreiro: culpabilizar o governo, de matiz ideológica oposta, e tentar ganhar votos. Tudo sob o lema de "Deus, Pátria e Família". Que patriotismo é esse? Esqueceram que o cidadão brasileiro correria o risco de perder o emprego e que empresas ligadas à exportação para os EUA poderiam sofrer o perigo de falência. Isso não é agir em prol do Brasil, mas depor contra.

Aqui não se trata de ser de esquerda ou progressista, de direita ou conservador. Trata-se de preservar os interesses do Brasil. As riquezas de nosso país precisam trazer prosperidade para o nosso povo, não para Donald Trump e sua trupe. É questão de autodeterminação. Nem mais nem menos.

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 16/09/2026 05:00
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