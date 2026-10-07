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Duas faces da barbárie

Hoje, 7 de outubro de 2026, é um dia que nos convida à reflexão. Sobre como o ódio cego e assassino pode arruinar vidas.

Soldados israelenses visitam memorial no local da festa rave atacada pelo Hamas, no kibbutz Re'im - (crédito: Gil Cohen-Magen/AFP)
Soldados israelenses visitam memorial no local da festa rave atacada pelo Hamas, no kibbutz Re'im - (crédito: Gil Cohen-Magen/AFP)

Estive no sul de Israel, na fronteira com a Faixa de Gaza, em março de 2023. Visitei o monumento chamado Black Arrow, erigido em tributo a um comando de paraquedistas das forças judias. Dali era possível avistar os prédios do enclave palestino a alguns poucos quilômetros de distância. Mais à frente, uma muralha de aço, acompanhada de torres com câmeras que conseguem detectar o calor do corpo humano. Abaixo da muralha, enterrado no solo, um paredão de concreto para evitar a intrusão de extremistas palestinos. Naquele momento, uma invasão me parecia um temor exagerado. Também estive no kibbutz de Bror Hayil, uma comunidade cuja população era composta de 80% de brasileiros e descendentes.

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A invasão ocorreu sete meses depois. Era madrugada de sábado, 7 de outubro de 2023, quando, insone, chequei o grupo de notícias do Correio Braziliense. Um colega alertou que militantes do Hamas tinham entrado em território israelense e assassinado centenas de pessoas. Entre os mortos, estava Ofir Libstein, o prefeito do Sha'ar Negev, um cinturão de kibbutzim que se estende ao longo da divisa entre Israel e Gaza. Libstein tinha apenas 50 anos naquela manhã de horror e perdeu a vida ao tentar defender a própria família. Foi ele quem nos recebeu em Bror Hayil meses antes e nos acompanhou em um almoço regado a churrasco, feijoada e samba.

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Há exatamente três anos, o Hamas semeou o próprio terror no sul de Israel. Fuzilou motoristas nas rodovias, massacrou jovens que participavam de uma festa rave, incendiou casas em kibbutzim, assassinou famílias inteiras a sangue-frio. Dias depois, a Embaixada de Israel convidou um grupo de jornalistas para assistir às imagens capturadas pelas câmeras de segurança naquele 7 de outubro. Cenas dantescas de embrulhar o estômago.

Horas depois, veio a retaliação israelense. Bombardeios intermináveis à Faixa de Gaza, um cerco impiedoso ao enclave. Foram 1.093 dias de uma campanha militar que terminou com mais de 70 mil palestinos mortos, segundo o Ministério da Saúde do território, controlado pelo Hamas. A Organização das Nações Unidas (ONU) considera o número credível. Durante três anos, as agências de notícias enviaram fotos de corpos mutilados de crianças palestinas, pais destroçados em lágrimas de dor e luto, cidades praticamente varridas do mapa e transformadas em pilhas de escombros.

Hoje, 7 de outubro de 2026, é um dia que nos convida à reflexão. Sobre como o ódio cego e assassino pode arruinar vidas. Como a vingança, não menos atroz, pode lançar dois povos em uma espiral de violência. Hoje é dia de dizer um basta ao extremismo religioso e político. Dia de prestar tributo a homens, mulheres e crianças, israelenses e palestinos, vítimas de todo o tipo de intolerância e horror. É hora de o Oriente Médio dar uma chance à paz e sepultar um passado de dor, de luto e de barbárie.

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 07/10/2026 05:00
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