Artigo: Já se posicionou hoje?

José de Abreu é convidado para novela da Globo após desistir de candidatura nas eleições - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A política brasileira encontra nas redes sociais um palco em que a declaração de voto pode se transformar em instrumento de mobilização. No segundo turno das eleições presidenciais, artistas e personalidades públicas voltam a ocupar esse espaço com uma intensidade que contrasta com as cobranças feitas durante a primeira etapa da campanha, quando parte desse grupo foi criticada pela ausência de posicionamentos mais explícitos. A movimentação reacende uma velha discussão sobre o papel das celebridades na vida pública, mas acrescenta um ingrediente próprio do nosso tempo: a capacidade de transformar uma manifestação individual em acontecimento digital.

Entre os nomes que entraram nessa conversa, a vencedora do Big Brother Brasil 26, Ana Paula Renault, e a cantora Anitta carregam um capital de visibilidade construído para além da política, alcançando públicos que nem sempre acompanham o noticiário eleitoral ou se interessam pelas disputas partidárias. Quando essas figuras declaram suas preferências, a repercussão se estende à reação dos fãs, às manifestações de apoio ou reprovação, às respostas de outros artistas e à multiplicação de interpretações nas plataformas digitais. O posicionamento deixa de ser apenas uma opinião pessoal e passa a integrar uma conversa coletiva sobre o país.

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O fenômeno também revela uma mudança na expectativa do público em relação a quem ocupa o espaço da fama. Em uma sociedade atravessada pela polarização, o silêncio de uma personalidade pode ser interpretado como omissão, enquanto uma declaração explícita tende a ser recebida como demonstração de coragem ou compromisso — como o movimento com postagens nas redes sociais usando camisa verde-amarela e fazendo o L com a mão demonstrou no último sábado.

O caso de José de Abreu talvez seja o mais emblemático dessa dinâmica. Veterano da televisão e conhecido por sua militância de esquerda, o ator transforma a cobrança dirigida aos colegas em um bordão que ultrapassa a discussão original. A provocação para que artistas se mobilizem contra o fascismo ganha vida própria, circula em memes e passa a integrar a linguagem bem-humorada — da disputa eleitoral. A internet faz o que costuma fazer de melhor: retira uma frase de seu contexto, simplifica sua mensagem e a devolve ao debate público em uma forma mais fácil de compartilhar.

O humor é uma ferramenta de comunicação política. Um meme pode alcançar em poucas horas pessoas que dificilmente leriam um artigo sobre instituições democráticas ou acompanhariam uma entrevista sobre o Estado laico. A linguagem informal reduz a distância entre o debate político e o cotidiano, cria códigos de reconhecimento entre grupos e transforma a participação em uma experiência de pertencimento. Compartilhar uma frase, reproduzir uma brincadeira ou aderir a uma hashtag pode ser uma maneira de demonstrar posição sem necessariamente entrar em uma discussão extensa sobre programas de governo.

Mas a viralização de uma mensagem tampouco significa que ela tenha convencido alguém. Entre assistir a um vídeo, compartilhar uma publicação e mudar o voto existe uma distância que os números de engajamento, por mais impressionantes que sejam, não conseguem medir sozinhos.

Em um ambiente no qual a atenção se tornou um recurso disputado, a celebridade pode funcionar como porta de entrada para assuntos complexos. Resta saber se faz com que a discussão não termine no compartilhamento de uma frase, na comemoração de um vídeo viral ou na cobrança dirigida a quem ainda não se manifestou.