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Eleições 2026

A nova disputa entre Flávio Bolsonaro e Lula nas redes sociais

Campanhas convocaram mobilização para amanhã (17/10). Apoiadores de Lula publicarão fotos de verde e amarelo, enquanto eleitores de Flávio vão criticar preços nos supermercados

Mobilização ocorre nos canais Exército de Lula e Tropa do Flávio, no WhatsApp - (crédito: Ricardo Stuckert | Vittor Sales)
Mobilização ocorre nos canais Exército de Lula e Tropa do Flávio, no WhatsApp - (crédito: Ricardo Stuckert | Vittor Sales)

As campanhas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) convocaram seus apoiadores para disputar espaço nas redes sociais neste sábado (17/10). A mobilização ocorre, principalmente, nos canais Exército de Lula e Tropa do Flávio, no WhatsApp.

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Entre os eleitores do atual presidente, o objetivo é retomar o “verde e amarelo”, cores associadas ao bolsonarismo. Já a campanha de Flávio quer uma onda de postagens feitas em supermercados com reclamações sobre os preços.

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A convocação da campanha lulista foi feita pelo deputado federal reeleito André Janones (Rede-MG), criador do canal. A “missão” é para que os apoiadores publiquem simultaneamente, às 9h, fotos usando roupas verdes e amarelas — como a camiseta da seleção brasileira — e “fazendo o L”, em apoio ao presidente.

Segundo Janones, é “a missão mais difícil do Exército do Lula até o momento”, pois tenta coordenar “4 a 5 milhões de pessoas”. Ele insiste, no vídeo, para que os apoiadores não façam postagens antes da hora. A estratégia, segundo o parlamentar, é retirar as cores da bandeira brasileira da associação com a direita.

“Isso traz quem não é do nosso campo. Isso traz aquele eleitor que está ali, indeciso, que está no meio”, declarou Janones. Ele insiste, ainda, para que artistas do campo da esquerda também incentivem seus seguidores a participar.

Supermercados

Já na  Tropa do Flávio, a chamada foi feita pelo deputado reeleito Nikolas Ferreira (PL-MG), em áudio publicado no canal.

“Começou um movimento hoje, para que, no final de semana, você vá ao supermercado, tire uma fotinha da sua nota fiscal, da sua compra, e coloquem no seu Instagram: ‘está tudo caro’. Conto com vocês para poder mostrar a realidade que, durante todo esse tempo, o Lula prometeu picanha e, além de não ter chegado, deixou tudo mais caro”, anunciou Nikolas.

Pouco antes da chamada, o deputado federal e senador eleito Gustavo Gayer (PL-GO), também em áudio, comentou que o período de maior desgaste para o presidente Lula nas redes foi quando ocorreu uma enxurrada de postagens reclamando dos preços.

“Lembrem-se, o povo comum, aqueles que não são antenados na política, eles só querem viver, eles  só querem ir ao supermercado comprar comida para suas famílias, e esse povo não está conseguindo fazer isso”, afirmou.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 16/10/2026 15:52
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