Para o Brasil de amanhã

O Brasil tem um encontro decisivo com as urnas neste domingo. Estão em jogo não apenas a preferência por um dos candidatos à Presidência, mas a escolha pelo país que queremos pelos próximos quatro anos. Infelizmente, ao longo da disputa para o cargo mais importante da República, o eleitor teve poucas oportunidades de ver, frente a frente, os dois concorrentes. Um acontecimento relevante ocorreu durante o debate da TV Globo na última sexta-feira, quando foi possível enxergar com mais clareza a diferença entre Flávio Bolsonaro e Lula da Silva.

No embate entre os candidatos, viram-se claramente duas estratégias distintas. Enquanto o bolsonarista falava de futuro, com um punhado de promessas vagas e esperançosas, o incumbente defendia o seu legado e reforçava a necessidade de se evitar um retrocesso no país. Dentro dessas duas perspectivas, houve momentos lamentáveis. Primeiro quando Flávio ofendeu a deficiência de Lula em uma das mãos, resultado de um acidente de trabalho. O segundo quando o candidato de oposição e advogado de um policial militar se dirigiu à mãe da pequena Ana Clara, vítima da violência no Rio, chamando-a pelo nome da vítima. Lula, por sua vez, teve dificuldades em completar suas falas no tempo determinado e, por vezes, comprometeu a clareza de suas declarações. Essas falhas foram suficientes para Flávio mencionar que não estava entendendo o teor do questionamento do oponente, ou insinuar que o petista estava com a audição prejudicada.

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O confronto entre o novo e o velho, a oposição e o governo, o futuro e o presente é parte da disputa eleitoral. É importante fazer-se o exame do que precisa ser mantido e do que precisa ser melhorado nas ações de um governante. Ao mesmo tempo, escrutinar a qualidade das críticas e das propostas do oponente. Se é verdade que o terceiro mandato de Lula acumula problemas, como o desequilíbrio fiscal e a taxa de juros proibitiva, é verdade também que o discurso de Flávio Bolsonaro se caracteriza por muita espuma e pouca consistência. Essas são as condições estabelecidas para a escolha deste domingo.

Paralelamente à disputa entre Flávio Bolsonaro e Lula da Silva, é preciso lembrar que ainda haverá um Brasil na segunda-feira. E muitos episódios ocorridos na campanha eleitoral sinalizam problemas que permanecerão em aberto depois do fechamento das urnas. O primeiro é a suspeita nefasta de manipulação política por meio de uma empresa privada, acusada de ferir a soberania nacional e interferir no debate eleitoral. Pela preservação do Estado Democrático de Direito, urge reforçar o enquadramento regulatório a fim de evitar distorções no ambiente digital.

O segundo problema é a participação do Judiciário na vida pública nacional. Se em 2022 o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) desempenharam papel fundamental na integridade da democracia brasileira, o mesmo não se pode afirmar nas eleições deste ano. A briga fratricida no STF causou muito ruído no primeiro turno, alimentando as acusações de que ministros da Suprema Corte agem politicamente. No segundo turno, as decisões conflitantes de ministros do TSE resultaram em muita insegurança jurídica sobre o processo eleitoral até as últimas horas. O Judiciário brasileiro está com um deficit de credibilidade junto à sociedade. A depender do resultado do segundo turno, uma reforma ou ações específicas contra seus membros poderão ocorrer em maior ou menor grau a partir de 2027.

O novo presidente que sairá das urnas terá a missão de governar um país cindido e com profundos desafios. Essa realidade aumenta ainda mais a responsabilidade do eleitor ante a urna eletrônica hoje.



