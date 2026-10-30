O fim de duas eras se aproxima na política brasileira: o bolsonarismo e o lulismo

Duas imagens que resumem a semana pós-eleição: Lula celebra os 81 anos no Planalto na terça-feira; Flávio desembarca nos EUA após deixar o Brasil às pressas - (crédito: Ricardo Stuckert e Ricardo Arduengo/AFP)

A eleição presidencial, finalmente, chegou ao fim. Com uma virada inédita na disputa pelo Palácio do Planalto, temos hoje um cenário impensável uma semana atrás. Não pela vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afinal, as pesquisas mostravam um empate técnico, com uma grande mobilização petista nas ruas e nas redes sociais na reta final. Mas por termos o candidato derrotado optado por deixar o país para trás, com seus quase 60 milhões de votos, e adotar um tom golpista menos de 72 horas após a apuração das urnas.

Hoje, apenas cinco dias após as eleições, ouso dizer que a disputa presidencial de 2026 marcou o fim de duas eras: o lulismo e, principalmente, o bolsonarismo. Sobre Lula, o presidente terá mais quatro anos pela frente. Com seus 81 anos completados nesta semana e sem a possibilidade de disputar uma nova reeleição, a esquerda terá que encontrar um nome para as eleições de 2030 em diante.

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O PT e aliados passam por um nítido processo de renovação. Velhos nomes saíram derrotados das urnas, mas há lideranças importantes, inclusive jovens, capazes de assumir protagonismo. O desafio está em transformar reconhecimento político em densidade eleitoral nacional. Isso exige tempo, reorganização partidária e uma agenda capaz de dialogar com as mudanças da sociedade brasileira.

No campo adversário, a decisão do senador Flávio Bolsonaro de deixar o Brasil e divulgar uma carta de teor antidemocrático representa mais um sinal de esgotamento do bolsonarismo. O pai está em prisão domiciliar e com os direitos políticos suspensos. Outros dois filhos buscaram refúgio nos Estados Unidos diante de possíveis consequências judiciais.

Em uma democracia, quem se considera injustiçado dispõe de instrumentos legais para demonstrar a inocência: defesa, recursos, habeas corpus, imprensa e tribuna parlamentar. Pelo menos até 31 de janeiro, quanto termina o mandato de senador, Flávio tinha todos os caminhos à disposição. A escolha de sair do país, em vez de enfrentar as eventuais acusações pelas vias institucionais, levanta dúvidas sobre a disposição de respeitar as regras do estado de democrático de direito.

Michelle Bolsonaro aparece como possível herdeira do capital eleitoral do marido e dos enteados. Há aliados que apostam em uma emancipação política gradual, com uma carreira própria e menor dependência do sobrenome. A tarefa, porém, será disputar espaço com outras lideranças da direita, especialmente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fortalecido pelo resultado eleitoral.

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A partir de agora, deve ficar mais evidente que direita e bolsonarismo não são sinônimos. Há espaço para uma corrente conservadora que participe da disputa democrática sem depender da família Bolsonaro ou de ataques às instituições. A questão é saber quem conseguirá ocupar esse espaço. Entre os nomes mais jovens, Renan Santos e Kim Kataguiri se colocam como opção, demonstram força nas redes sociais e também capacidade de articulação. A dúvida é se vão se mostrar viáveis eleitoralmente.

O fim de uma era política raramente ocorre de uma vez. Lula ainda terá quatro anos para organizar a sucessão, enquanto a direita precisará decidir se continuará subordinada ao legado de Bolsonaro. As eleições de 2026 caminham para entrar para a história como o fim de ciclos. O que virá depois dependerá da capacidade de cada campo de renovar lideranças e apresentar respostas aos problemas reais do país.



