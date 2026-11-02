O impacto das bets nos relacionamentos

Uma mulher obteve na justiça a ação de separação de corpos, ou seja, o afastamento do marido do lar conjugal e a indisponibilidade do imóvel do casal após relatar que ele teria desenvolvido vício compulsivo em jogos de azar online. - (crédito: Joédson Alves/Agência Brasil)

Rudyard Rios — juiz de Paz pelo TJDFT

Durante muito tempo, construir um patrimônio familiar significou reunir esforços, adiar desejos e planejar um futuro comum. A expansão das apostas on-line introduziu uma inquietação nessa rotina, a possibilidade de alguém comprometer, em poucos minutos, recursos que levaram anos para serem acumulados.

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Quando uma decisão individual compromete a estabilidade da casa, quem realmente assume o risco? E o que acontece com a confiança quando um dos cônjuges descobre que também estava apostando, embora jamais tenha feito uma aposta?

O debate ganhou atualidade com a Medida Provisória nº 1.394, de 25 de setembro de 2026, que proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade das apostas de quota fixa no Brasil. A medida, ainda sob análise do Congresso, tem força de lei enquanto vigente.

É nesse ponto que o direito de família precisa ser ouvido, o casamento não elimina a individualidade dos cônjuges; contudo, compartilhar a vida implica reconhecer que determinadas escolhas produzem efeitos sobre alguém que não participou delas.

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O artigo 1.566 do Código Civil prevê, entre os deveres conjugais, a assistência mútua e o respeito e consideração recíprocos. Trata-se de compreender que a liberdade pessoal convive com responsabilidades assumidas na relação familiar.

No regime da comunhão parcial, a existência do casamento não torna automaticamente comuns todas as dívidas. O artigo 1.663 disciplina a administração do patrimônio comum e a responsabilidade pelas dívidas dela decorrentes, inclusive conforme o proveito auferido. O artigo 1.664 sujeita os bens da comunhão às obrigações destinadas aos encargos da família, às despesas de administração e às imposições legais. Já o artigo 1.666 afasta a responsabilidade dos bens comuns por dívidas contraídas na administração e em benefício dos bens particulares.

Essas disposições não oferecem uma resposta mecânica para cada perda em apostas. Dessa forma, importa examinar quem contraiu a obrigação, de onde vieram os recursos, qual foi sua finalidade e se houve benefício familiar. Uma dívida assumida para apostar, em interesse exclusivamente pessoal, não se transforma em encargo familiar apenas porque o apostador é casado.

A controvérsia deixa de envolver somente a origem de uma dívida e passa a alcançar a administração dos bens comuns, a prestação de contas e, conforme as circunstâncias, a proteção judicial do patrimônio. O próprio artigo 1.663, § 3º, admite que, diante de malversação, o juiz atribua a administração a apenas um dos cônjuges.

Mas o dinheiro, dentro de uma família, nunca representa apenas números. Quando esses recursos desaparecem, não se perde somente poder de compra, perdem-se possibilidades concretas de vida. Os filhos não participam da decisão de apostar, mas podem sofrer seus efeitos. A obrigação alimentar e a proteção de suas necessidades não desaparecem diante das escolhas financeiras dos pais.

É igualmente necessário distinguir o comportamento recreativo do transtorno do jogo. A compulsão demanda cuidado, avaliação profissional e tratamento, não estigmatização. Reconhecer a vulnerabilidade de quem adoece, entretanto, não exige ignorar os direitos das pessoas atingidas pelas perdas, a proteção jurídica precisa alcançar ambos os lados dessa realidade.

O dano mais difícil de medir é a ruptura da confiança, pois dívidas ocultadas, promessas de recuperar valores e novas apostas para compensar prejuízos podem transformar a convivência em um exercício permanente de insegurança.

O direito não recompõe afetos por determinação judicial, mas pode, porém, delimitar responsabilidades, proteger interesses de filhos e impedir que a ideia de comunhão seja utilizada para justificar a transferência indiscriminada de prejuízos individuais.

A proibição das bets recoloca a discussão na esfera pública, mas não encerra o assunto. Mesmo que as plataformas autorizadas deixem de operar, permanecem dívidas, separações, disputas patrimoniais e famílias tentando compreender o que aconteceu.

O casamento não é uma promessa de ausência de erros, mas, sim, uma experiência humana sujeita a dificuldades, escolhas ruins e recomeços. Ainda assim, existe uma diferença entre enfrentar juntos um prejuízo inesperado e descobrir que o patrimônio familiar foi colocado em risco sem diálogo.

Se a vida conjugal pressupõe comunhão, isso significa, também, comunhão de prejuízos? Juridicamente, a resposta depende dos fatos e do regime patrimonial. Humanamente, a pergunta revela algo anterior às cifras: ninguém deveria descobrir, depois de tudo perdido, que participou de um jogo no qual nunca escolheu apostar.