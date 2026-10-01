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Apostas on-line

Consulta popular sobre fim das bets no Senado tem 85% de aprovação

A medida provisória aprovada por Lula na semana passada já está com mais de 547 mil votos. A consulta pública ainda está aberta do E-Cidadania do Senado

Entre os motivos da proibição estão o endividamento das famílias, o dano à saúde mental e a exposição de crianças às plataformas - (crédito: Divulgação)
Entre os motivos da proibição estão o endividamento das famílias, o dano à saúde mental e a exposição de crianças às plataformas - (crédito: Divulgação)

Mais de 468 mil brasileiro votaram a favor da Medida Provisória 1394/2026, que proíbe a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de casas de apostas on-line, no portal do E-Cidadania do Senado Federal. Até as 11h50 desta quinta-feira (1º/10), a consulta pública teve mais de 547 mil votos, sendo 79 mil contrários. São 85,5% dos votos favoráveis e 14,4% contrários.

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Apesar da grande diferença, o número não representa o real cenário brasileiro em relação ao tema, já que a votação representa apenas aqueles que decidiram participar da consulta. Além disso, a consulta não invalida a decisão dos parlamentares de manter ou não a medida.

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Para participar da consulta, basta entrar no site do Senado Federal na aba de “Opine sobre os projetos”, onde será direcionado para o site do e-Cidadania. Depois, pesquisar “Medida Provisória 1394/2026” e votar com o perfil do Gov.br.

A MP foi aprovada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na última sexta-feira (25/9). De acordo com o texto, as casas de apostas, até as situadas no exterior, devem, a partir da data da publicação, tirar do ar sites e aplicativos, além de reiterar materiais publicitários e patrocínios.

Também deve ser extinta, em até 30 dias, as autorizações de funcionamento das plataformas. A medida prevê a devolução dos valores das apostas canceladas e os saldos dos prêmios. Para coordenar, será criado um comitê de fiscalização com a Casa Civil.

Segundo o governo, os principais motivos da proibição são o endividamento das famílias, o dano à saúde mental e a exposição de crianças e adolescentes às plataformas. Na justificativa, o Executivo entendeu que os mecanismos de proteção não foram suficientes.

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Maria Beatriz Giusti*

Estagiária da editoria de Política

Estudante de jornalismo do 8º semestre. Passou pela Rádio Senado, TV Band e atualmente trabalha em Política, Economia e Brasil no Correio Braziliense.

Por Maria Beatriz Giusti*
postado em 01/10/2026 12:39 / atualizado em 01/10/2026 12:40
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