Fim da escala 6x1 exige alternativas para preservar empregos e poder de compra

Erlon Ortega — presidente da Associação Paulista de Supermercados (Apas)

A discussão sobre o fim da escala 6x1 traz uma questão central: como ampliar o descanso dos trabalhadores sem comprometer os empregos formais, a sustentabilidade das empresas e o poder de compra da população? Melhorar as condições de trabalho é legítimo, mas a mudança precisa considerar as diferentes realidades do mercado e ser viável na prática.

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No setor supermercadista, o desafio tem características próprias. Os supermercados são essenciais ao abastecimento e funcionam sete dias por semana. Precisam manter equipes em diferentes horários e funções, da reposição aos caixas, açougues, padarias e hortifrúti. A organização das jornadas e das folgas deve garantir o descanso sem interromper um serviço do qual milhões de brasileiros dependem, diariamente.

Em São Paulo, os supermercados somam cerca de 31 mil estabelecimentos, respondem por 8,7% do PIB estadual e empregam diretamente mais de 709 mil pessoas, além de gerar mais de 1 milhão de empregos indiretos. Em 2025, criaram 25.510 vagas formais, mas ainda há aproximadamente 35 mil postos em aberto. A projeção é de crescimento de 2,5% em 2026, o que reforça a necessidade de ampliar a capacidade de contratação.

O setor reúne grandes redes e pequenos mercados de bairro, com capacidades de adaptação diferentes. Estabelecimentos menores tendem a enfrentar mais dificuldades para preencher escalas e absorver custos adicionais. Também mudam as expectativas dos trabalhadores: muitos jovens buscam conciliar trabalho, estudos e projetos pessoais; outros precisam compatibilizar a atividade com responsabilidades familiares ou complementar a renda. Profissionais com mais de 50 anos representam cerca de 10% da mão de obra do setor.

É nesse contexto que a contratação por hora merece ser considerada. A APAS defende o modelo como alternativa complementar às formas de admissão existentes, e não como substituição dos vínculos tradicionais. Com os direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) assegurados, essa modalidade pode ampliar as possibilidades de composição das equipes e ajudar a organizar escalas conforme as necessidades de cada estabelecimento.

Na prática, essa flexibilidade permite reforços em horários de maior movimento, fins de semana e períodos sazonais, sem exigir que toda a equipe tenha a mesma carga horária. Também pode abrir oportunidades para quem busca jornadas mais curtas. Para funcionar, precisa de regras claras, segurança jurídica e preservação dos direitos trabalhistas.

O tema ganhou novo capítulo com a informação de que o Ministério do Trabalho deverá entregar uma proposta de decreto para regulamentar exceções à nova jornada. Setores como saúde, segurança, transporte e limpeza urbana poderão ter regras específicas. O comércio também busca ser contemplado, diante das particularidades de funcionamento e da necessidade de reforçar equipes no fim do ano. A regulamentação precisa considerar a realidade de atividades essenciais, que não podem interromper suas operações.

O calendário de implementação também exige atenção. A previsão de entrada em vigor da nova jornada às vésperas do Natal preocupa o setor, justamente em um dos períodos de maior movimento do ano. As lojas precisam reforçar equipes e garantir o atendimento diante do aumento da demanda. Adaptar escalas e contratar profissionais exige planejamento e tempo para organização.

Outro aspecto é o impacto econômico. Estimativa da APAS aponta que a passagem de 44 para 40 horas semanais, sem redução salarial, pode elevar de 15% a 20% a folha de pagamento, caso sejam necessárias novas contratações para manter o volume de horas e o nível de atendimento. É uma projeção, não um efeito automático: o impacto dependerá de cada operação e das alternativas disponíveis.

A adequação das jornadas não deve pressionar os custos a ponto de afetar o consumidor. O objetivo é cumprir as novas regras sem alterar o preço dos produtos no carrinho.

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) , com apoio da Apas, levará ao Ministério do Trabalho a proposta de considerar a contratação por hora como complemento aos modelos existentes, com garantia dos direitos trabalhistas. O setor precisa participar dessa construção. Afinal, a falta de adequação pode impactar diretamente quem está na ponta dessa gangorra: o consumidor.







