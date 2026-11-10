Carta ao eleitor

Tharsila Prates

Parece que as cartas voltaram à moda. Ou nunca saíram. Ainda bem que retomei a minha coleção de papéis de carta, porque, se o conteúdo não prestar, pelo menos estará embalado com aqueles desenhos muito fofos a que a minha geração 40 está acostumada.

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Neste momento pós-eleição, já apareceram várias cartas. Li num jornal Carta ao presidente reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva, com observações, conselhos, elogios e críticas ao petista recém-eleito, e também a carta com teor golpista divulgada pelo candidato derrotado Flávio Bolsonaro (PL), diretamente dos Estados Unidos.

Antes do segundo turno, porém, eu mesma decidi enviar uma carta escrita à mão (mais chique e verdadeira) a quem seria eleito, implorando uma solução para o rombo da Previdência. Afora a roubalheira republicana, que esvazia os cofres públicos sem a devida devolução, o país está ficando idoso, e a conta não vai fechar. A contribuição dos trabalhadores da ativa não será suficiente para pagar todos os inativos mais os concursados e sei lá mais quem.

Na campanha, foi uma guerra saber quem reajustaria o salário mínimo com a inflação, ou acima dela, e como o benefício dos aposentados entraria nisso. São questões pertinentes, e a minha também é: há mais de 20 anos contribuo e continuarei contribuindo; portanto, o meu benefício precisará estar assegurado. Não importa se isso ocorrerá apenas daqui a uma década ou mais.

Outras demandas não faltam. Soube esses dias que a babá de uma prima "perdeu a própria casa para os traficantes", nas palavras dela, dizendo que a cidade onde mora, na Bahia, "está entregue aos bandidos". Em Brasília, um PM saiu da própria festa de aniversário e achou de abrir fogo contra uma van cheia de gente, matando uma mulher e ferindo outras pessoas gravemente. Como resolver a violência urbana que afeta a todos, em todas as localidades? É preciso saber a quem cobrar, e cobrar de verdade, para que os graves problemas sejam, ao menos, minimizados.

Mal acabou a eleição, um grupo de indígenas, via Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), enviou uma carta ao presidente Lula pedindo que o governo federal implemente medidas urgentes contra a violência e avance na demarcação de terras dos povos originários ainda em 2026. Notaram? A reivindicação foi feita por meio de uma carta. Eu disse que estava na moda (ou nunca deixou de estar).

Agora que as coisas se definiram, se o eleitor brasileiro resolver virar um escritor de cartas, também poderá fazer uma, reivindicando o que acha que deve, para que a vida dele e de sua família e amigos se torne um pouco melhor. De preferência, em um espaço mais curto de tempo.

No pronunciamento que fez na última segunda-feira, o primeiro em rede nacional de rádio e TV após ganhar as eleições, Lula citou promessas de campanha e afirmou que enviará ao Congresso um projeto de lei tratando da tarifa zero no transporte aos finais de semana e falou, também, do Ministério da Segurança Pública que quer criar. Disse que a dívida pública e os juros altos o preocupam. Comprometeu-se a construir um novo governo com "mais dinamismo, mais moderno e capaz de implementar, com segurança, transparência e responsabilidade, tudo o que prometemos ao povo brasileiro".

E você? O que o preocupa? Sugiro dizê-lo em uma carta.



