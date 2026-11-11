Temos tudo, menos tempo

Às vezes, me pego pensando em como deveria ser bom viver em um passado não tão distante, quando parecia haver tempo. Não me entenda mal: sei que o dia ainda tem as mesmas 24 horas que tinha há 30 ou 100 anos e, provavelmente, desde que o mundo é mundo. Mas, a cada dia, o acesso a novas tecnologias, que tornam o acesso à informação mais instantâneo, tem nos provocado uma sensação de urgência quase desesperadora.

A tecnologia, ao mesmo tempo que é revolucionária, também pode ser destrutiva. Ela possibilita descobertas incríveis nas mais diversas áreas do conhecimento, mas, contraditoriamente, contribui para que vivamos em uma lógica produtiva, na qual precisamos fazer cada vez mais em menos tempo. O trabalho já não precisa ser apenas bem feito: precisa ser rápido. É uma corrida incessante contra o relógio.

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Na vida pessoal, não é diferente. As redes sociais nos permitem acompanhar a vida de centenas ou até milhares de pessoas, que compartilham apenas os melhores momentos e os pontos altos de suas trajetórias. Passamos, então, a nos comparar incansavelmente e a exigir cada vez mais de nós mesmos, em cada vez menos tempo.

O filósofo Byung-Chul Han argumenta que vivemos em uma sociedade do cansaço, em que a humanidade teria deixado para trás a antiga sociedade disciplinar, na qual o controle era exercido por instituições de coerção externa — como prisões e fábricas —, para dar lugar a uma espécie de coerção neuronal. As pessoas passam a cobrar cada vez mais de si mesmas para apresentar resultados, tornando-se, ao mesmo tempo, vigilantes e carrascas das próprias ações.

Em uma época em que poderíamos trabalhar menos e usufruir dos ganhos de produtividade, a ideologia da positividade opera uma inversão perversa: submetemo-nos a trabalhar cada vez mais sem que isso represente melhores condições de vida. Alguns especialistas defendem que a ansiedade é o mal do século. Mas como poderia ser diferente?

Parece não sobrar tempo para fazer as coisas com calma, pensar nas verdadeiras aspirações e experimentar coisas diferentes. Estamos tão ocupados tentando dar conta de tudo que, muitas vezes, sequer conseguimos parar para pensar no que realmente queremos fazer.

Não vou ser hipócrita e dizer que não gosto das facilidades da tecnologia. Uma vez, alguém publicou no X: "Com certeza, eu nasci na época certa, porque amo tomar cafés superfaturados e fazer compras on-line". Eu me identifico 100% com isso. Não consigo imaginar a vida sem os confortos e as mordomias proporcionados pelos aparatos tecnológicos aos quais temos acesso atualmente. Mas, ao mesmo tempo, gostaria que as coisas desacelerassem.

Gostaria de não saber de tudo o tempo todo, instantaneamente. Gostaria de receber cartões-postais em vez de ver tantas fotos no Instagram. Gostaria de receber e enviar cartas ou até mesmo fazer telefonemas esporádicos, em vez de passar o dia em meio a uma troca incessante de mensagens. Gostaria de conhecer lugares pela primeira vez sem já ter visto dezenas de imagens na internet. Queria conhecer pessoas sem nunca tê-las visto nas redes sociais antes.