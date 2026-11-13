Lula 4 se aproxima com ajuste fiscal, ministérios e festa da posse

Em pronunciamento à nação no domingo, antes de embarcar para a primeira viagem internacional após a reeleição, Lula fez questão de reforçar o discurso de compromisso com as contas públicas - (crédito: Ricardo Stuckert)

Ainda em um clima de ressaca eleitoral, a preparação para o Lula 4, o quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, movimenta os bastidores de Brasília. A 53 dias da posse, três frentes concentram as atenções: a tentativa de recuperar a confiança do mercado financeiro, a montagem da nova Esplanada dos Ministérios e a organização da festa que deve transformar a capital federal em palco de uma grande celebração popular.

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O primeiro movimento é econômico. Lula sabe que precisará dar sinais de compromisso com o equilíbrio das contas públicas. A preocupação com o crescimento da dívida acumulada durante o terceiro mandato e com a manutenção dos juros em patamares elevados está no centro das discussões. No mercado financeiro, há quem enxergue na deterioração fiscal de Lula 3 semelhanças com o ambiente que antecedeu a crise do segundo governo de Dilma Rousseff. O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, apresentou as linhas de um pacote que pretende estabilizar a dívida pública e estabelecer metas crescentes de superavit primário. A proposta começa com 0,5% do PIB em 2027 e prevê chegar a 1,5% em 2030.

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Em pronunciamento à nação no domingo, antes de embarcar para a primeira viagem internacional após a reeleição, Lula fez questão de reforçar o discurso: "A trajetória da dívida pública e os juros altos me preocupam, por isso reafirmo meu compromisso com a responsabilidade fiscal, para viabilizar políticas sociais sustentáveis e a ampliação tão necessária do investimento. Todo esse esforço será feito preservando as regras fiscais". A declaração é relevante. Lula tenta conciliar duas demandas que historicamente produzem tensões dentro de seu próprio governo: a ampliação dos investimentos e das políticas sociais e a necessidade de manter as contas públicas sob controle.

A segunda frente é a composição da Esplanada. Quem ocupará o Ministério da Fazenda está entre as perguntas mais frequentes nos corredores do poder. Tanto em 2002 quanto em 2022, Lula só definiu o nome em dezembro. A escolha será um indicativo importante dos rumos da política econômica. Mas há outras peças que precisam ser acomodadas. O comando do Itamaraty, por exemplo, terá peso na definição da política externa do novo governo. Também será necessário encontrar espaço para nomes de peso como Fernando Haddad, Camilo Santana e Guilherme Boulos, além de atender aos compromissos com os partidos aliados, especialmente as forças do Centrão.

Enquanto as negociações avançam, Brasília se prepara para outro capítulo: a festa da posse. A expectativa entre empresários do setor de hospedagem, produtores culturais e donos de bares é elevada. Os preços das diárias dispararam, e a perspectiva é de grande movimentação na capital federal nos primeiros dias de janeiro.

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A programação deve se estender para além da cerimônia oficial, marcada para o quinto dia do novo ano. O chamado "Lulapalooza" promete reunir atrações musicais e eventos culturais até 10 de janeiro, prolongando o clima de celebração iniciado no réveillon. Para o setor de serviços, a perspectiva é de um período de intensa atividade, com visitantes de várias partes do país.

A festa dará o tom da chegada do novo mandato. A condução da economia, a escolha dos ministros e a relação com o Congresso, por sua vez, começarão a mostrar qual será a cara do Lula 4. A euforia da posse tem data para terminar. Os compromissos assumidos pelo presidente terão de resistir ao primeiro teste da realidade.



