Lula defende participação popular na agenda ambiental

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (12/11), que o Brasil deve assumir uma posição de protagonismo na defesa do meio ambiente e que os brasileiros não precisam mais participar de reuniões climáticas internacionais “de cabeça baixa”. Durante encontro com representantes da sociedade civil, à margem da COP31, o presidente destacou que o país chegou à conferência com propostas concretas para enfrentar as mudanças climáticas e defendeu maior participação popular nas decisões ambientais.

“Daqui para frente nenhum brasileiro precisa ir em nenhuma reunião climática de cabeça baixa. Ninguém tem mais autoridade que nós. Ninguém tem mais coragem de ajudar a participação popular do que nós”, declarou.

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Lula também afirmou que o Brasil deve se tornar uma referência internacional na proteção ambiental. Segundo ele, o compromisso do governo com o desmatamento zero não é uma resposta às cobranças externas, mas uma responsabilidade assumida com o próprio país. “O nosso compromisso de desmatamento zero não é com o mundo que nós fizemos, foi com a nossa consciência e com o nosso compromisso com o Brasil”, disse.

Ao relembrar sua trajetória nas conferências climáticas, o presidente mencionou a participação na COP de Copenhague, em 2009. Na ocasião, segundo Lula, havia pouca disposição efetiva dos países desenvolvidos para avançar na proteção ambiental. Ele criticou as promessas de financiamento que, na avaliação dele, não se concretizavam e relembrou o impasse envolvendo Brasil, China, Índia e África do Sul nas negociações.

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O presidente também recordou uma reunião com líderes internacionais, entre eles o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e a ex-secretária de Estado Hillary Clinton. Lula afirmou que, naquele momento, os países ricos tentavam responsabilizar a China pelos problemas ambientais, sem reconhecer a própria contribuição histórica para a poluição mundial.

“Vocês estão culpando a China, mas vocês têm 200 anos de revolução industrial poluindo o planeta. Vocês vão pagar esse contencioso que vocês têm com o planeta? Porque, se vocês não pagarem, vocês não têm autoridade moral de cobrar a China”, relatou sobre sua manifestação na ocasião.

COP em Belém

Lula também defendeu a decisão de realizar a conferência climática em Belém, no Pará, em vez de cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo ele, a escolha da capital paraense teve o objetivo de aproximar os participantes internacionais da realidade amazônica.

“Não, a gente vai fazer lá para que as pessoas que venham conheçam o Brasil de verdade, conheçam a Amazônia, conheçam o rio Amazonas e sejam picados por um carapanã, por um mosquitinho, para ele saber como é que vive o nosso povo. Se quer defender a floresta, vão conhecer a floresta”, afirmou.

O presidente avaliou que a conferência realizada em Belém foi a melhor já organizada no mundo. Ele também citou o G20 e as reuniões do Brics como exemplos de iniciativas em que o Brasil ampliou a participação da sociedade civil, com a criação de espaços populares de discussão.

Na COP31, Lula destacou a apresentação de diferentes mapas do caminho para orientar ações ambientais e afirmou que o país não está tratando o tema apenas no campo das promessas. O presidente também defendeu o modelo de financiamento ambiental que prevê investimentos nos países que preservam florestas, ressaltando que a proposta não representa um pedido de ajuda financeira.

“A gente não está pedindo esmola. Agora a gente quer que vocês contribuam, façam investimento. Vocês vão ganhar dinheiro e uma parte desse dinheiro vai ser dado aos países que têm floresta para cuidar dela com muita autoridade”, declarou.