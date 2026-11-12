Lula se reúne com líderes da Noruega e do Irã durante a COP31

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Reunião bilateral com o presidente da República Islâmica do Irã, Masoud Pezeshkian, em Antália, Turquia. - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve reuniões bilaterais com os chefes de governo da Noruega e do Irã durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), em Antália, na Turquia. Os encontros, realizados na quarta-feira (11/11) e nesta quinta-feira (12), trataram de cooperação ambiental, conflitos internacionais, defesa da democracia e relações comerciais.

Na quarta-feira, Lula se reuniu com o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre. Durante a conversa, o norueguês cumprimentou o presidente brasileiro pela reeleição e manifestou interesse em manter a cooperação entre os dois países, especialmente nas áreas de desenvolvimento sustentável e combate ao desmatamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Lula diz que Brasil voltou a ser respeitado e destaca investimentos externos

Støre destacou os resultados de redução do desmatamento registrados em todos os biomas brasileiros, com ênfase na Amazônia. O primeiro-ministro também reiterou o entusiasmo da Noruega com o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) e demonstrou otimismo quanto à possibilidade de novos aportes financeiros nos próximos meses.

Lula agradeceu a contribuição histórica da Noruega para o combate ao desmatamento, destacando a parceria do país europeu com o Fundo Amazônia e o TFFF.

Os dois líderes também conversaram sobre os principais conflitos internacionais. Ambos manifestaram expectativa de que a guerra na Ucrânia e o conflito no Golfo encontrem soluções políticas e diplomáticas no curto prazo. Ao final, reafirmaram o compromisso com a defesa da democracia e do multilateralismo.

Encontro com o Irã

Já nesta quinta-feira (12/11), Lula se reuniu com o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian. A conversa teve como foco os conflitos no Oriente Médio, especialmente a guerra envolvendo o Irã. Durante o encontro, Pezeshkian apresentou uma atualização sobre as negociações de paz com os Estados Unidos, incluindo os esforços de mediação conduzidos pelo Catar e pelo Paquistão.

Ao recordar a participação brasileira nas negociações da Declaração de Teerã, em 2010, Lula defendeu a busca por uma solução pacífica para o conflito. O presidente também reiterou a posição brasileira em favor do direito ao uso pacífico da energia nuclear para fins civis.

Leia também: Lula quer ouvir caciques do Centrão antes de definir espaço no governo

Lula manifestou preocupação com os impactos da guerra sobre os preços internacionais dos combustíveis e dos alimentos. O presidente brasileiro também defendeu a livre navegação no Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte internacional de petróleo.

Além da pauta geopolítica, os dois presidentes discutiram formas de diversificar e ampliar o comércio bilateral. As trocas comerciais entre Brasil e Irã somaram US$ 3 bilhões em 2025. Durante a reunião, Lula indicou o interesse brasileiro em ampliar as importações de fertilizantes iranianos.