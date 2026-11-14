A IA vai escalar o seu time

"Chegará o dia em que a inteligência artificial (IA) definirá os 11 titulares e os treinadores se limitarão a fazer o trabalho de campo." A previsão é do técnico do Real Madrid, José Mourinho, feita em 17 de outubro, antes de uma partida contra o Sevilla pelo Campeonato Espanhol. Se um treinador experiente, bicampeão da Champions League pelo Porto (2004) e a Internazionale (2010), imagina um futuro no qual algoritmos escalam o time, é porque a discussão chegou ao centro do jogo.

A IA não precisa de apito nem de lugar no banco para interferir no resultado. Já trabalha nos bastidores, onde clubes transformam informações em vantagem competitiva. Cruza dados de desempenho, identifica padrões táticos, compara jogadores e oferece respostas em velocidade incomum. O desafio é o prompt: saber o que perguntar e usar a resposta.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O Sevilla oferece um exemplo. O clube espanhol tem mais de 300 mil relatórios de observação e desenvolveu, com IBM e Meta, o Scout Advisor, ferramenta de IA generativa. O recrutador descreve o perfil desejado e recebe uma lista de atletas acompanhada de resumos dos relatórios.

Antes, analisar uma lista de candidatos podia consumir de 200 a 300 horas. A tecnologia encurta o caminho entre informação e decisão, mas não elimina o olhar do profissional. A ferramenta organiza dados; a decisão continua exigindo contexto.

A revolução alcança a preparação física. Um estudo com dados de quatro temporadas do Barcelona feminino reuniu 34 atletas, quase 14 mil observações diárias e 83 lesões musculoesqueléticas sem contato. O modelo combina carga de treinamento, GPS e histórico para estimar riscos e apoiar decisões sobre jogar ou descansar. Não prevê o futuro nem impede lesões. Ajuda a dimensionar riscos antes avaliados sobretudo pela experiência.

A tecnologia entrou no futebol. Até onde chegará? Algoritmo aponta a queda de rendimento de um lateral, identifica o espaço deixado pelo adversário entre linhas ou sugere uma substituição. Pode até indicar os 11 titulares, mas e as questões humanas? Percebe que um jogador atravessa crise pessoal? Que um reserva precisa de confiança, não de cobrança? Que o vestiário exige conversa individual?

O ex-treinador Philippe Montanier, ouvido pelo jornalista Frédéric Hermel, do AS, defende a incorporação da IA, mas pondera: as respostas podem conter erros e reproduzir informações falsas ou manipuladas. Ele admite que a ferramenta sugira escalações e substituições, mas prefere ser responsabilizado por uma decisão própria a ser demitido por uma escolha da máquina. É uma defesa da responsabilidade, não uma recusa ao progresso.

O especialista francês Laurent Alexandre alerta: os treinadores terão de se reinventar para não serem ultrapassados pela potência da IA. Resistir à ferramenta pode entregar vantagem ao concorrente. Segui-la sem senso crítico, por outro lado, é trocar conhecimento por obediência a uma tela. O diferencial estará em formular boas perguntas, interpretar respostas e reconhecer os limites dos números.

Mourinho descreve um futuro talvez próximo. A máquina poderá recomendar quem joga, quando substituir e como explorar uma fragilidade adversária. Mas não assumirá a responsabilidade por uma derrota, não administrará a frustração de quem ficou no banco nem convencerá um atleta a acreditar depois de uma sequência de erros. A tecnologia pode até escalar o time. Alguém ainda terá de explicar a escalação, conquistar o vestiário e responder pelo resultado. Em último caso, ouvir gritos de "burro" e ser demitido. Esse lugar, por enquanto, continua sendo do treinador.



