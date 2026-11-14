O mundo fantasioso de Flávio

José Natal — jornalista

Já se passaram semanas, a eleição terminou. Um novo presidente da República foi eleito, e, com ele, novos governadores, deputados e senadores. Nas assembleias legislativas, novos políticos vão assumir seus postos, como tem que ser. A vida segue seu curso, com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reconhecendo a validade do pleito, revisando ações para corrigir erros que possam ter ocorrido. Sempre há correções a fazer, eleição é assim. Não por acaso, a única pendenga que ainda insinua queixas pela derrota, uma vez mais, vem das aldeias bolsonaristas, "vítimas" de fraudes sempre denunciadas, nunca comprovadas.

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Vale aqui um rápido "flashback" para refrescar a memória; todos ainda se recordam da paranoia gerada, tempos atrás, por um certo capitão acusando a urna eletrônica pela derrota, com denúncias vazias e sem conteúdo. Página infeliz dessa história que gerou estragos e volta agora com nova roupagem, mantendo no elenco o mesmo sobrenome e, talvez, menos "talento" no quesito desfaçatez.

Altivo e agitado durante a campanha, que sempre considerou meramente protocolar, antevendo vitória maiúscula contra um candidato menos combativo, Flávio Bolsonaro se apequenou diante da avalanche de votos contra ele no dia da eleição e, de pronto, disparou ofensas, acusações e adjetivos nada republicanos a todos aqueles distantes de sua confraria. Houve até lágrimas de lamento pelo fiasco, insinuam por aí — a conferir. De lá para cá, cenas explícitas de lamentações, fugas, agressões verbais e até o fim de amizades, antes sólidas e quase eternas, foram esgarçadas e carecem hoje de cuidadosas DRs para que não se apaguem de vez.

Derrotado, se julgando perseguido injustamente pela Polícia Federal e, apontando o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes como algoz que ignora suas "inúmeras" virtudes, Flávio, ao estilo Indiana Jones tupiniquim, fugiu rumo aos Estados Unidos e, com amparo oficial e protetor de Donald Trump, adotou a cidade de Miami como se fosse sua Pasárgada dos tempos de hoje, crente de que por ali, quem sabe, um dia será rei.

Amoitado e protegido nos Estados Unidos, debaixo das asas de Paulo Figueiredo e do irmão Eduardo, ambos alérgicos a tudo que se relacione à PF, Flávio vive hoje a cata de veículos de comunicação que o escutem e publiquem suas lamúrias, disparando mazelas sobre o Brasil, se dizendo injustiçado e acusado de crimes que não cometeu. Até hoje, sem uma prova sequer, sem um só vestígio que coloque em dúvidas o resultado das eleições, o ainda senador se autodetermina líder de uma oposição que, mais de uma vez, já o descartou dessa posição, não vendo nele nenhuma credibilidade capaz de reverter decisões, mecanismos políticos, que melhorem o ambiente parlamentar a partir do próximo ano.

O mundo fantasioso de Flávio nos Estados Unidos — talvez até sem a sua percepção — tende a ruir bem mais cedo do que ele próprio imagina. Sabidamente envolvido em tenebrosas transações, a cada dia tendo que explicar e justificar insinuações que fazem sobre ele, o ex-candidato deixou o Brasil, mas levou uma bagagem lotada de questões jurídicas que preocupam aliados e apoiadores. A roda gira, e os primeiros sinais de que essa situação, de uma vez por todas, deve ter um fim começam a pipocar por todos os lados.

Dia desses, afirma um assessor bem humorado que atua próximo ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas cantarolava baixinho trechos da música de Jorge Ben Jor: “Posso não ser um bandleader, mas assim mesmo lá em casa todos os meus amigos e meus camaradinhas me respeitam, essa é a razão do algo mais e da alegria.... ".

Tarcísio, diga-se de passagem, nunca negou seu interesse em se lançar candidato à Presidência da República, só não o fez acatando a decisão isolada do capitão, que apostou no jogador errado. Brincadeiras à parte, todos eles têm lá suas razões para acreditar que a família Tarcísio e todos ali por perto afinam as violas de olho nas eleições de 2030.

Vamos acelerar o processo e cair na real. Além do governador de São Paulo, outros aliados do mesmo naipe já fizeram cara feia em relação a essa fuga destemperada do senador, expondo o partido a indagações desnecessárias em vez de assumir a derrota, reorganizar a casa e provar que nada teme. A forma como Flávio, encastelado e debaixo das asas de Trump pretende agir, não terá o apoio que ele imagina ter. O senador se agarra às tranças de um “Rapunzel” que ele mesmo criou. Tem tudo pra dar errado.