» AGNELO QUEIROZ - Deputado federal eleito pelo PT, foi governador do DF

O Copom manteve a Selic em 13,75% ao ano e interrompeu o ciclo de cortes. Com isso, o Brasil voltou ao topo do ranking mundial de juros reais: cerca de 9,5% acima da inflação projetada. Em sete dos últimos 13 anos, ocupamos o primeiro lugar desse pódio.

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O Brasil é campeão mundial de rentismo, e o troféu é pago por quem paga imposto. Nos 12 meses encerrados em junho, os juros da dívida somaram R$ 1,16 trilhão, ou 8,8% do PIB. O deficit primário, aquele que paga professor, médico, aposentado e obra, girava em torno de 1,1% do PIB. A conta de juros é quase oito vezes maior. A dívida bruta chegou a 82,9% do PIB em agosto, e quem a empurra para cima não é o gasto social. É a Selic.

O coração do problema tem nome: LFT, o título do Tesouro que paga a Selic do dia. Em agosto, 52,7% da dívida federal estava atrelada à taxa básica, recorde histórico. Mais da metade da dívida é corrigida automaticamente cada vez que o Banco Central sobe juros. Cada ponto de Selic acrescenta mais de R$ 50 bilhões à dívida, quase um terço do orçamento anual do Bolsa Família. O aplicador não corre risco e tem liquidez diária. É a herança da "moeda remunerada" da hiperinflação, que o Plano Real derrubou nos preços, mas preservou intacta no mercado financeiro.

O Banco Central Europeu opera com um corredor estreito: 2,50% para depósitos e 2,90% para empréstimos de liquidez. A zona do euro convive com juros reais próximos de zero. Juro real de 9,5% não existe em economia que se leve a sério, salvo em países em guerra, sob sanção ou em colapso cambial. Não é o nosso caso. O Brasil tem dívida em moeda própria e reservas de mais de US$ 350 bilhões.

Nesse ambiente, André Lara Resende, um dos formuladores do Plano Real, publicou o artigo Eu Acuso: uma proposta para eliminar os juros absurdos. Propõe reduzir a Selic gradualmente até perto de 7,5% em 12 meses. Uma revisão da meta de inflação de forma que o Brasil opere com uma taxa real de juros entre 3% a 5%. Tudo ajustado por um regime de metas e bandas.

Um Conselho Fiscal e Monetário Nacional fixaria metas fiscais e de juros para quatro a cinco anos, e as reservas internacionais conteriam eventual disparada do dólar. Lara Resende não poupa o gasto público: critica emendas parlamentares, privilégios no Judiciário e isenções tributárias de toda ordem. Mas a proporção importa. Cortar privilégio é dever moral; mas o gasto primário não fecha uma conta de R$ 1 trilhão.

As críticas sérias contra as ideias em debate existem. E há riscos a considerar. No entanto, as expectativas de inflação não cedem. O mercado projeta 5,2% para 2026, e acima de 5% em 2027 — todas superiores ao teto da meta.

Mas se o país opera há mais de um ano com o maior juro real do planeta e as expectativas seguem desancoradas, o remédio está funcionando? Boa parte da inflação atual vem de choques de energia, alimentos e câmbio, sobre os quais a Selic tem pouco poder e muito custo. Também se teme o esgotamento das reservas e a alta das taxas longas. Por isso, a proposta de Lara Resende não é uma canetada, e sim um horizonte.

Um propósito: metas fiscais críveis e plurianuais, anunciadas junto com a trajetória dos juros. Na minha visão, devemos enfrentar seis questões: Desindexar a dívida (reduzir as LFTs, alongar prazos e ampliar prefixados como opções de curto prazo); coordenar as políticas fiscal e monetária num horizonte de quatro a cinco anos; rever a meta de inflação, com prazo maior de convergência e tratamento dos choques de oferta; Pôr os juros no orçamento (a LRF controla cada real do gasto social e nada diz sobre a despesa financeira); cortar o supérfluo de cima para baixo (supersalários, penduricalhos e mordomias. A austeridade começa no topo); e blindar o câmbio com reservas, swaps e regulação prudencial de saída de capitais.

O Brasil gasta quase 9% do PIB com juros e discute, todos os dias, se o pobre está recebendo demais. Essa inversão não é técnica; é política. O Plano Real derrotou a inflação dos preços. Falta derrotar a inflação dos juros. Cabe à sociedade, e ao governo, ter coragem de enfrentar esse desafio.