Torre de Babel climática

Antália, na parte mediterrânea da Turquia, vai sediar a COP31: Austrália é outra anfitriã da conferência - (crédito: Ozan Kose/AFP)

A partir de hoje, delegados de 196 países têm pela frente uma tarefa que parece quase impossível: entregar, até sexta-feira, o documento final da COP31, a conferência climática da Organização das Nações Unidas (ONU), sediada em Antália, na Turquia. O texto, para ser aprovado, exige unanimidade, algo difícil de imaginar nessa Torre de Babel, onde todos se entendem em inglês, mas divergem a respeito de como garantir um planeta minimamente habitável nos próximos anos.

Pelo Acordo de Paris, assinado em dezembro de 2015, até o fim do século o aumento da temperatura global deveria ser limitado a 1,5ºC em relação à Revolução Industrial, quando as máquinas maravilhosas criadas pelo homem começaram a devorar carvão e mandar para a atmosfera gigatoneladas de gases de efeito estufa. A denominação de substâncias como dióxido de carbono e metano, produtos da queima de combustível fóssil, não é à toa: ao se acumularem nessa camada invisível que envolve a Terra, elas retêm o calor, como uma estufa de plantas deve fazer.

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Os signatários do acordo histórico se comprometeram a adotar medidas capazes de frear a emissão de CO2, como a substituição dos combustíveis fósseis por energia limpa e o combate ao desmatamento. Também concordaram que os países que se industrializaram primeiro e, portanto, estão há mais tempo poluindo e ganhando dinheiro com isso, têm uma dívida com os demais. Assim, anualmente, deveriam depositar alguns milhões de dólares em fundos para ajudar as nações em desenvolvimento a se adaptar e a reduzir os danos ambientais provocados pelo processo industrial.

O problema (um deles) é que, se, de fato, o mundo está investindo mais em matrizes energéticas limpas, a fome por combustível fóssil continua voraz. Em vez de queda, as emissões aumentaram desde o Acordo de Paris, algo que o mundo inteiro sente na pele. Entre fevereiro de 2023 e janeiro de 2024, pela primeira vez, o limite de 1,5°C foi excedido. Embora preocupados, os cientistas explicaram: trata-se de um overshoot, uma ultrapassagem temporária, que não atrapalha a meta de 2100.

Só que o mesmo aconteceu em 2025 e, provavelmente, ocorrerá em relação a este ano, quando os recordes de calor foram quebrados mês a mês com a ajuda de um super El Niño. O fenômeno é natural, mas a intensidade da edição 2026 tem o dedo das emissões de CO2. Recentemente, um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) admitiu que o overshoot está se tornando, digamos, o novo normal. Os cenários mais otimistas falam, agora, de um pico de temperatura 1,8°C maior, em relação aos níveis pré-industriais.

O Brasil é, tradicionalmente, um dos protagonistas dos debates climáticos. Na COP liderada simultaneamente pela Turquia e pela Austrália, o país deixou claro que não abre mão da descarbonização gradual e total da economia global. Ao lado do financiamento, esse tema deverá manter insones os diplomatas que se debruçam sobre textos técnicos e negociam colchetes em branco do documento.

Sob uma temperatura média de 21°C — 1,47°C acima do registrado no século 19 —, os negociadores têm até sexta-feira para definir se sobreviveremos não mais ao aquecimento, mas ao fervimento global.