Paulo Octávio — empresário e presidente do LIDE Brasília

A inteligência artificial deixou de ser promessa. É uma realidade que transforma empresas, governos, instituições e a vida das pessoas. Trata-se de uma revolução que abre oportunidades, mas impõe responsabilidades. Foi com essa convicção que o LIDE Nacional, em parceria com o LIDE Brasília e o Correio Braziliense, realizou o 9º Brasília Summit. O encontro discutiu o tema "Inteligência Artificial, Regulamentação e Competitividade".

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Na abertura, a participação de Luís Roberto Barroso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), trouxe uma reflexão fundamental: não podemos falar em soberania digital sem discutir a infraestrutura tecnológica. Ao recordar sua passagem pelo STF e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), chamou atenção para a dependência brasileira de fornecedores estrangeiros de serviços de armazenamento em nuvem. Sua análise mostrou a necessidade de o país ampliar investimentos em data centers, microprocessadores e formação de profissionais capazes de desenvolver e dominar essas tecnologias.

No primeiro painel, dedicado ao Pix, ao Open Finance e ao futuro da infraestrutura financeira, tivemos uma discussão relevante sobre o sistema bancário, Ana Carla Abrão, presidente da Associação Open Finance Brasil, destacou o papel do compartilhamento de dados na construção de um mercado aberto, competitivo e inovador. Lembrou que o Brasil se tornou referência nessa área, graças à combinação entre iniciativa regulatória do Banco Central e participação das instituições financeiras.

Fernando Freitas, superintendente de Estratégia Regulatória do Bradesco, ampliou a discussão ao abordar a relação entre IA, dados bancários e soberania nacional. Sua provocação merece atenção: não basta sermos consumidores de ferramentas vindas do exterior. Precisamos encontrar caminhos para integrar a cadeia de valor da IA, estabelecendo critérios para acesso e utilização dos dados dos brasileiros.

Rodrigo Takeuchi, fundador e CEO da Dashplan, falou da essencial educação financeira. A tecnologia avança rápido, mas a capacidade das pessoas de compreender as ferramentas e tomar decisões conscientes nem sempre faz o mesmo. Magno Maciel, CEO do Grupo X-Via e head do LIDE Inteligência Artificial, defendeu que a interoperabilidade alcançada pelo sistema financeiro inspire a modernização dos serviços públicos, pois os dados precisam conversar para que o cidadão tenha uma relação mais eficiente com o Estado.

O segundo painel colocou em discussão um dos pontos mais delicados: a regulamentação. Os deputados federais Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), relator do projeto de inteligência artificial na Câmara, e Adriana Ventura (Novo-SP) trouxeram a perspectiva do Legislativo sobre um marco regulatório capaz de acompanhar a velocidade das inovações. Aguinaldo foi enfático ao apontar a regulação como um dos grandes desafios brasileiros e defendeu mecanismos flexíveis de governança. O senador Eduardo Gomes (PL-TO), vice-presidente do Senado, abordou a tramitação legislativa e a necessidade de equilibrar segurança jurídica e inovação.

As contribuições de Cristiano Heckert, diretor de Desenvolvimento de Negócios para Governo e Setor Público da Amazon Web Services na América Latina, e Fernando José da Costa, head do LIDE Justiça, ajudaram a ampliar a análise sobre os desafios institucionais, jurídicos e operacionais da adoção da inteligência artificial.

Encerrando a programação, o ministro Luís Felipe Salomão, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), apresentou reflexão importante sobre transparência tecnológica e controle humano. Para ele, duas perguntas precisam orientar a regulamentação: como verificar o que a IA fez e quem responde pelos resultados? Ao defender que decisões judiciais permaneçam sob supervisão humana, estabeleceu um princípio que ultrapassa o Judiciário: a tecnologia deve apoiar as decisões, jamais eliminar responsabilidades.

O Brasil não pode assistir passivamente à revolução da IA. Temos instituições sólidas, capacidade empresarial, pesquisadores e mercado consumidor de enorme potencial. Precisamos transformar essas vantagens em protagonismo. A regulamentação não deve ser um obstáculo, assim como a inovação não pode servir à ausência de responsabilidade. O caminho está no equilíbrio entre liberdade para empreender, segurança jurídica, proteção de dados, soberania tecnológica e respeito ao ser humano.



