Duas inteligências para reinventar a sustentabilidade

A busca por novos caminhos para a sustentabilidade pode ganhar impulso com a aproximação entre duas formas de inteligência. A primeira é a inteligência da natureza, expressão que traduz mecanismos de adaptação e resiliência desenvolvidos ao longo de bilhões de anos de evolução. A segunda é a inteligência artificial (IA), que amplia nossa capacidade de investigar esses mecanismos e aprender com eles. Essa aproximação pode ajudar a reconciliar os sistemas humanos com os sistemas naturais dos quais dependemos.

Essa perspectiva recupera uma ideia apresentada em 2008 pela pesquisadora britânica Kirsten Bound. Em estudo publicado pelo instituto Demos, em parceria com o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), ela descreveu o Brasil como uma "economia natural do conhecimento". O estudo questionava a visão de que o progresso tecnológico exigiria superar a dependência dos recursos naturais. Esses recursos poderiam sustentar uma economia sofisticada, impulsionada pela ciência e pela inovação.

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Quase duas décadas depois, a IA dá novo alcance a essa visão. Ferramentas computacionais analisam dados genéticos, bioquímicos e ambientais, identificam padrões e aceleram descobertas. Os avanços na previsão de estruturas de proteínas são um exemplo. O mesmo ocorre na busca de moléculas, enzimas, bioinsumos e novos materiais. A natureza guarda um vasto patrimônio de informações ainda pouco compreendidas.

O potencial dessa aproximação vai além da descoberta de produtos. Os sistemas vivos desenvolveram formas variadas de captar energia, circular nutrientes, estabelecer relações entre espécies e responder a perturbações. São mecanismos moldados pela evolução, sem propósito consciente e nem sempre desejáveis para nossas necessidades. Compreendê-los pode inspirar sistemas produtivos mais adaptáveis, sem copiar indiscriminadamente a natureza.

Essa é a inspiração da biomimética, campo que busca soluções tecnológicas em estruturas e processos biológicos. Com a IA, torna-se possível investigar relações entre organismos, fluxos de energia e respostas dos ecossistemas em escalas antes difíceis de analisar. Na agricultura, isso pode aprofundar o conhecimento das interações entre plantas, solos e microrganismos. Na indústria, pode favorecer processos de menor consumo energético, recuperação de materiais e melhor aproveitamento da biomassa. O desafio é transformar esse conhecimento em novas maneiras de produzir.

Essa perspectiva nos convida a rever o significado de sustentabilidade. Reduzir emissões, conservar recursos e controlar impactos ambientais é indispensável, mas insuficiente. Sustentabilidade, em seu sentido mais amplo, é a capacidade de reconciliar sistemas humanos e naturais. Como tal, exige organizar produção, consumo e ocupação dos territórios de maneira compatível com os processos ecológicos que sustentam a vida.

Os resultados da Agenda 2030 das Nações Unidas mostram a urgência dessa transformação. Segundo o relatório global de 2026, apenas 36% das metas avaliáveis apresentam progresso adequado ou moderado; 49% avançam lentamente e 15% registram retrocessos. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) mobilizaram esforços importantes, mas o mundo continua distante de muitos compromissos assumidos em 2015. Parte dessa dificuldade decorre da persistência de modelos econômicos e sociais que pressionam os sistemas naturais.

Com a aproximação de 2030, ganha importância a discussão sobre a agenda de desenvolvimento que sucederá os ODS. Rever prazos e indicadores não resolverá os problemas acumulados. Insegurança alimentar, mudanças climáticas, perda de biodiversidade e desigualdade se reforçam mutuamente e exigem respostas coordenadas. A próxima agenda precisará reconhecer essas conexões e orientar ciência, inovação e políticas públicas para transformações estruturais profundas e duradouras.

O Brasil reúne condições singulares para contribuir nessa direção. Sua biodiversidade, a experiência na agricultura tropical e uma importante base científica são vantagens relevantes. Mas riqueza natural não garante liderança tecnológica nem desenvolvimento econômico. Será necessário integrar pesquisa científica de ponta, inteligência computacional, engenharia e inovação produtiva, transformando conhecimento em soluções de escala. É aí que a economia natural do conhecimento poderá ganhar expressão renovada, com implicações para a competitividade e a sustentabilidade do país.

O conceito formulado há quase 20 anos adquire, hoje, uma dimensão adicional. A convergência entre inteligência artificial e inteligência da natureza pode ajudar a construir uma economia capaz de gerar prosperidade respeitando os processos que sustentam a vida. Essa perspectiva merece espaço na agenda global de desenvolvimento depois de 2030. Mais do que ensinar máquinas a aprender, precisamos ampliar nossa capacidade de aprender com a natureza.