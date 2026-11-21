Renato Amorim — analista judiciário do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ingressar no serviço público, para uma pessoa negra como eu, sempre significou muito mais do que estabilidade, remuneração digna ou possibilidade de planejar o futuro. Representou a esperança de construir uma trajetória profissional guiada pelo mérito, em um espaço onde concursos e regras formais de progressão poderiam reduzir a força dos preconceitos que, historicamente, limitaram oportunidades para afro-brasileiros. Cresci acreditando que o serviço público seria um dos raros ambientes em que talento, dedicação e qualificação teriam mais peso do que origem, aparência ou cor da pele.

Por isso, por muito tempo, considerei distante da minha experiência a reflexão da psicóloga social Lia Vainer Schucman em "Entre o encardido, o branco e o branquíssimo". Ela descreve o "fator de interdição": uma força invisível, mas devastadoramente eficaz, que restringe o acesso de pessoas negras a posições de prestígio e liderança, mesmo em instituições que se apresentam como igualitárias. É um mecanismo silencioso que decide quem pode ser visto como legítimo representante da organização, quem merece exercer autoridade e quem pode ocupar espaços de poder.

Resisti a interpretar minha trajetória sob esse prisma. Mas, ao assumir a gestão de uma unidade operacional no Superior Tribunal de Justiça (STJ), fui surpreendido por comentários de colegas brancos sobre minhas chances de progressão. O contraste era brutal: reconheciam minhas competências, elogiavam meu desempenho e valorizavam minha liderança — e, ainda assim, admitiam que a cor da minha pele poderia se tornar um obstáculo silencioso à minha ascensão. Percebi, então, que o "fator de interdição" não era apenas uma categoria analítica: era uma chave para interpretar experiências minhas, que eu hesitava em nomear. Se até quem não sofria diretamente os efeitos do racismo institucional reconhecia essas barreiras, não havia como tratá-las como mera impressão subjetiva.

Foi nesse momento que compreendi: igualdade racial não se mede apenas pelo acesso. Quando a entrada é permitida, mas o poder segue trancado, o que existe é uma igualdade pela metade. Reconhece o mérito, mas bloqueia a ascensão. Exibe diversidade nos números, mas preserva hierarquias nos bastidores. É uma igualdade que se satisfaz com a presença, mas evita a partilha real do poder.

Mesmo após décadas de avanços no serviço público, vejo que a diversidade ainda não alcançou os espaços de maior poder e prestígio no Judiciário, revelando a persistência de padrões históricos de exclusão. Em 2020, o STJ criou um Grupo de Trabalho sobre igualdade racial, do qual tive a honra de participar. O diagnóstico foi revelador: pessoas negras (pretas e pardas) compunham cerca de 31% do quadro de servidores, mas apenas 3% eram de fato pessoas pretas. Essa discrepância mostra como a presença numérica não se traduz em poder real. Nos cargos de liderança, nas funções estratégicas e nos postos de maior remuneração, a sub-representação negra era evidente, enquanto pessoas brancas seguiam sobrerrepresentadas e concentravam privilégios. O quadro se tornava ainda mais cruel quando olhávamos para mulheres negras: elas ocupavam a posição mais vulnerável, enfrentando a sobreposição de barreiras raciais e de gênero.

O "fator de interdição" e a "igualdade pela metade" são duas faces do mesmo processo. O primeiro revela os bloqueios invisíveis que, mesmo sem regras explícitas, restringem quem é visto como líder legítimo. O segundo mostra o efeito: uma inclusão incompleta, em que a presença negra é admitida, mas permanece rara nos espaços de comando. É a porta aberta, mas o acesso ao poder continua vigiado.

As cotas raciais foram um avanço histórico, ampliando o ingresso de pessoas negras e reduzindo desigualdades de acesso. Mas o acesso, por si só, não basta: não altera a distribuição de poder dentro da organização. A igualdade plena exige medidas que formem lideranças negras, ampliem a presença em cargos estratégicos e acompanhem indicadores de diversidade de forma permanente. Diversidade sem igualdade é apenas presença sem poder. Enquanto os corredores se enchem de rostos diferentes, os espaços de decisão continuam interditados, perpetuando uma inclusão pela metade.

O verdadeiro desafio é romper essa barreira. Garantir que a pluralidade brasileira esteja refletida nos centros de comando. Só assim, deixaremos de celebrar estatísticas de ingresso para viver, de fato, a igualdade plena.



