Há quem esteja preocupado com a espanholização do futebol nacional e sul-americano. De 2016 a 2025, o Palmeiras conquistou quatro edições do Brasileirão (2016, 18, 22 e 23) e duas da Libertadores (2020 e 21). O Flamengo ganhou a Série A três vezes (2019, 20 e 25), caminha para a quarta em 26, e celebrou a Glória Eterna três vezes nos últimos 10 anos: 2019, 22 e 25. Houve duas decisões continentais entre os dois times nas versões de 2021 e de 25. Podemos acrescentar a Copa do Brasil, com dois troféus rubro-negros (2022 e 24) e um alviverde (2021). Ambos se enfrentam hoje, no Nubank Parque, com o clube carioca somando 79 pontos e o paulista, 73. Há um abismo em relação ao Cruzeiro. O terceiro colocado está a 10 da equipe de Abel Ferreira; e a 16 da trupe de Leonardo Jardim.

Espanholização é uma referência ao que ocorre em LaLiga. A polarização entre o Barcelona e o Real Madrid permite, de vez em quando, a intromissão do Atlético de Madrid. No Brasil, Corinthians (2017), Atlético-MG (2021) e Botafogo (2024) ousaram furar a bolha dos ricos nos últimos 10 anos. Nas últimas três temporadas, o Flamengo investiu R$ 1,05 bilhão em 20 reforços. O Palmeiras despejou R$ 1,10 bilhão em 24 contratações.

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Você está angustiado com a espanholização do futebol brasileiro e continental? O incômodo protagonizado por diversas esferas do país ibérico é global. A Copa do Mundo Sub-17 começou no Catar desafiando a revolução espanhola ao título inédito na categoria.

No futebol profissional, a Espanha é a atual campeã da Copa do Mundo masculina (2026) e feminina (2023). No âmbito continental, os homens ostentam o título de 2024. As mulheres, o vice em 2025 em uma decisão disputadíssima nos pênaltis contra a Inglaterra.

A Espanha não ganha o Mundial Sub-20 deles desde 1999; mas é a atual campeã da categoria no delas. Derrotou o Japão na final de 2022 e a Coreia do Norte em 26. No Sub-17, o país é bi feminino em 2018 e em 22. O masculino almeja o título inédito neste ano.

Falta apenas esse título para decretarmos a espanholização do futebol global. Não faltaram tentativas. A Espanha amarga quatro vices na Copa do Mundo Sub-17 masculina em 1991, 2003, 2007 e em 2017. Filho do ex-lateral Marcelo, Enzo Alves disputaria o torneio vestindo a camisa da Espanha, mas foi cortado pelo técnico David Cubillo por causa de uma lesão. Até herdeiros de craques com sangue verde-amarelo estão se espanholizando. Thiago Alcântara, filho do campeão mundial Mazinho, e Rodrigo Moreno, cria do ex-lateral Adalberto, defenderam a Espanha na base e no profissional. Seguiram os passos dos pioneiros Donato, Catanha e Marco Senna.

Eles importam nossos talentos, mas também exportam. Pablo Marí foi campeão do Brasileirão e da Libertadores pelo Flamengo em 2019. Saúl Ñíguez também no ano passado. O meia está prestes a atualizar o currículo com bicampeonato da Série A neste ano.

Há outros sinais da espanholização global. A presença de Pep Guardiola na Arena Fonte Nova neste sábado para o duelo entre o Bahia, um dos 12 clubes do conglomerado Grupo City, e o Santos virou evento antes mesmo de ele pisar em Salvador. Colecionador de 41 títulos, o tricampeão da Champions League (2008, 11 e 23), revolucionário na prancheta nas passagens por Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City se encontrou com Fernando Diniz, Abel Ferreira e Rogério Ceni. Mas o melhor treinador do mundo em atividade é outro espanhol. Luis Enrique ostenta o bi europeu em 2025 e em 2026 pelo PSG.

Até os nossos dirigentes desejam beber da água dos espanhóis. CEO do Grupo City, Ferran Soriano deu palestra recente na CBF sobre gestão do futebol e esteve nesta semana com clubes associados à Liga do Futebol Brasileiro (LiBRA). E daí que ele lida com a condenação da Premier League ao Manchester City por violações financeiras?! A moda é entrar na corrente da espanholização global da bola.



