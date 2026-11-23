Será que tais práticas absolutistas se diferem da realidade atual no que se refere ao método e à forma dos atuais colonizadores digitais? - (crédito: maurenilson)

Gilberto Lima Junior — presidente do Instituto Illuminante de Inovação Tecnológica e Impacto Social, sócio de empresas de base tecnológica e presidente do Conselho Curador da Fundação Assis Chateaubriand

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No passado, os colonizadores aportavam em territórios distantes, estabeleciam inicialmente uma aproximação amistosa com os locais, investigavam a existência de metais preciosos, identificavam rivalidades locais, estimulavam conflitos entre adversários, utilizavam a religião como justificativa para suas atrocidades e pilhavam riquezas até o esgotamento. Será que tais práticas absolutistas se diferem da realidade atual no que se refere ao método e à forma dos atuais colonizadores digitais?

Os monarcas de outrora despendiam fortunas em suas aventuras além-mar em busca de compensações vultosas. Em tempos de redes sociais, as caravelas são digitais, os absolutistas são apelidados de "tech brows" (donos das big techs), o solo a ser conquistado é o solo mental de toda a humanidade, os tesouros saqueados são nossos dados e nossa cognição, a subordinação se dá pelo vício dopamínico das telas e a estratégia de dividir para conquistar segue atualizada por meio da polarização disseminadora de ódio e separatividade, especialmente no campo político.

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As eleições majoritárias no Brasil experimentaram um nível de intervenção sem precedentes por parte das plataformas digitais, e a Meta (Instagram, WhatsApp e Facebook) tornou-se protagonista do colonialismo digital. Segundo a deputada federal reeleita Tábata Amaral (PSB-SP), a big tech teria faturado cerca de R$ 352 milhões com práticas condenáveis. O valor corresponderia ao montante faturado pela empresa nas quatro últimas eleições. Ou seja, não se trata apenas de fazer predominar um determinado viés ideológico, mas de um movimento calculado e muito rentável.

Para além da parlamentar, diversas organizações da sociedade civil monitoraram o comportamento das plataformas e coletaram comprovações de atuações contra a democracia brasileira no que se refere à manipulação de informações capaz de influenciar a decisão do voto. Foi o caso da Sleeping Giants Brazil, entidade que mapeou algumas evidências da interferência: financiamento estrangeiro proibido por lei; falha na aprovação preventiva de anúncios; circulação massiva de propaganda irregular; propaganda irregular no dia da eleição; comportamento assimétrico da IA da Meta na produção de conteúdos; direcionamentos algorítmicos e anomalias de alcance (shadow ban — intervenção deliberada no alcance das postagens). O descumprimento de medidas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) baseado em justificativas de falhas técnicas involuntárias não convenceu os magistrados da Corte Eleitoral.

Outra voz importante na defesa do processo democrático legítimo e livre de interferência é Dani Silva, ex-chefe de políticas públicas da Meta. Com profundo conhecimento sobre a atuação da empresa, a executiva não hesitou em afirmar: "Zuckerberg disse que voltaria às raízes." Ela se refere ao lamentável episódio da eleição norte-americana de 2016, quando o Facebook alinhou-se à Cambridge Analytica, utilizando de forma indevida os dados privados de 87 milhões de usuários (eleitores), favorecendo a primeira eleição de Donald Trump. Dani afirma que a utilização do poder algorítmico na influência dos processos democráticos é um projeto global da extrema-direita. "O Brasil é importante na resistência global aos grandes da tecnologia", diz.

Outras evidências talvez tenham influenciado a decisão do TSE de imputar à Meta multa no valor de R$ 7 milhões. Por exemplo: reclamações por perfis bloqueados em período eleitoral cresceram 585% na eleição deste ano; suspeita de distribuição algorítmica e tratamento assimétrico na utilização de IA (impossibilidade de gerar imagens contendo "Lula" e "13", liberado para a geração de imagem quando solicitado "Flávio" e "22"); alcance e moderação de conteúdo (entre 1º e 5 de outubro — período do primeiro turno —, a Meta teria bloqueado automaticamente 206.910 conteúdos; estima-se que nove em cada 10 eram favoráveis ao candidato Lula e à esquerda); moderação arbitrária de conteúdos (mais de 60 organizações da sociedade civil de 25 países assinaram carta acusando Meta, Google, TikTok, OpenAI, Kwai e X de violar as leis eleitorais brasileiras, incluindo moderação arbitrária de conteúdo e permissão de anúncios políticos pagos do exterior).

A reaproximação do Vale do Silício com o trumpismo nas eleições de 2024 pactuou um empoderamento mútuo: apoiar os interesses de Trump e sua ideologia de extrema-direita no mundo em troca de pressões do governo dos EUA contra a regulamentação das big techs nos diversos países. O resultado eleitoral por aqui inspirou populações de diversos países, e o Brasil se tornou referência de resistência global contra os novos colonizadores. Contudo, o tecnofeudalismo é uma ameaça permanente ao mundo e seguirá testando nossa resiliência e nossos limites. Medidas pragmáticas do novo mandato, como um plano estratégico de defesa e soberania digital, a regulamentação das big techs e a aprovação do PL 2338, da inteligência artificial, podem minimizar os danos projetados e assegurar a legitimidade de nossa soberania.