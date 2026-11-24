Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e a saudosa Gal Costa, nomes estelares da Música Popular Brasileira (MPB), mesmo não formando um grupo, iniciaram a trajetória artística lado a lado, como protagonistas do musical Nós, por exemplo. O show, apresentado em 31 de julho de 1964, marcou a inauguração do Teatro Vila Velha, na região central de Salvador, ao lado da praça conhecida como Campo Grande.

A partir dali, os quatro desenvolveram carreiras individuais vitoriosas, lançando discos e fazendo apresentações. Tempos depois, em 1976, voltaram a se reunir no espetáculo Doces Bárbaros, produzido por Guilherme Araújo (empresário dos quatro à época) e dirigido por Perinho Albuquerque.

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O espetáculo cumpriu turnê pelo país com passagem por Brasília, em 14 de setembro, que lotou o Ginásio Cláudio Coutinho. O público apreciou composições que se tornaram clássicos; entre as quais Esotérico (Gilberto Gil), O mais doce dos bárbaros (Caetano Veloso), Fé cega, faca amolada (Milton Nascimento e Ronaldo Bastos) e Atiraste uma pedra (Herivelto Martins e David Nasser).

Pela editora fluminense Garota FM Books, acaba de ser lançado o livro Doces Bárbaros 50 Anos — Mistério há de pintar por aí. O título da obra foi extraído da letra de uma das canções do repertório. O registro da história do grupo, incluindo o espetáculo, é resultado de uma pesquisa extensa e rigorosa, realizada por Luiz Abrahão.

Ele reconstruiu a cronologia, desde a estreia na capital baiana. Logo depois, os quatro vieram a desenvolver carreiras vitoriosas e, também, enfrentaram a perseguição da censura. Caetano e Gil foram morar em Londres, na condição de exilados.

Na capital da Inglaterra, mesmo saudosos, mas com o conhecido brilhantismo, deram continuidade ao trabalho, inclusive gravando discos que vieram a ser lançados após o retorno ao Brasil. Aqui, durante a ausência, tiveram Gal como representante.

Dona de voz belíssima e intérprete brilhante, ela cumpriu temporada vitoriosa na Sala Theresa Rachel, em Copacabana, no Rio de Janeiro, com o antológico show Fatal, que ganhou registro e tornou-se um clássico. O disco traz canções que se tornaram clássicos; entre as quais, Assum preto (Luiz Gonzaga), Antonico (Ismael Silva), Coração vagabundo (Caetano Veloso), Dê um rolê (Moraes Moreira), Pérola negra (Luiz Melodia) e Sua estupidez (Roberto Carlos).



