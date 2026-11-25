É preciso que líderes humanistas e a sociedade civil se levantem pela população da Faixa de Gaza - (crédito: Omar Al-Qattaa/AFP)

Uma tragédia humanitária descomunal, o inferno na Terra e uma prisão a céu aberto. Quando penso na Faixa de Gaza, me vêm à mente esses termos. O território palestino virou cemitério. De gente, de sonhos, de esperança. Mas, também, pilha de destroços. Estive na fronteira dias atrás. Com binóculos, vi uma imagem impossível de esquecer: praticamente apenas escombros. A inação da comunidade internacional é imperdoável. Os planos de reconstrução de Gaza parecem ter ficado relegados à hipocrisia e à demagogia típicas dos políticos. Em setembro de 2025, o presidente americano, Donald Trump, anunciou um plano de paz de 20 pontos, que muito pouco avançou. Por enquanto, a retirada das forças israelenses, o desarmamento de facções palestinas — como o Hamas e a Jihad Islâmica — e a transição da governança não saíram do papel.

É inadmissível pensar que grande parte do mundo não se comove com o sofrimento de cerca de 2,1 milhões de palestinos que vivem em condições degradantes, muitos deles sob tendas espalhadas pela costa do Mediterrâneo, em meio a ratos. É irracional imaginar que não se questione nem se cobre justiça pelas 73 mil vidas ceifadas em uma campanha de bombardeios massivos de Israel que mais beira a vingança cega do que uma operação militar estratégica.

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Gaza carrega várias tragédias dentro das outras. No domingo, recebi uma mensagem de uma de minhas fontes no território palestino. O jornalista Motassem Dalloul pedia ajuda em prol de uma garotinha atropelada por um caminhão. Ela tinha enfrentado 60 cirurgias para tentar contornar o esmagamento abdominal. Na segunda-feira, Motassem avisou-me do falecimento da menina. Disse-me que o colapso do sistema de saúde de Gaza e a destruição de vários hospitais reduziram as chances de sobrevivência da criança.

Não bastassem os bombardeios, que ainda semeiam mortes de forma aleatória no enclave, a fome, as doenças, a chuva e o frio tornam o quadro todo ainda mais dantesco. A organização não governamental britânica Oxfam advertiu que Israel transformou a Faixa de Gaza em uma espécie de "deserto tóxico". Os bombardeios provocaram grave contaminação ambiental em 99% do território, cujos efeitos devem perdurar por gerações.

Fechar os olhos para a população de Gaza é ser cúmplice de uma política que beira o apartheid, depois do que muitos classificam como "genocídio". Defender os palestinos que ali vivem não significa demonstrar complacência com o Hamas, responsável pelas atrocidades do 7 de outubro de 2023. Defender os palestinos é uma questão de humanidade, de civilidade, de apreço pela vida.

É preciso que líderes humanistas e a sociedade civil se levantem pela população da Faixa de Gaza. Que um grito forte ecoe pela reconstrução do território ocupado palestino e pela desmilitarização. É preciso, também, desarmar o Hamas e outras facções. E devolver dignidade a um povo massacrado há décadas, que não pode arcar com o custo da guerra.