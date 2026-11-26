Manuel Oliveira Lemos Alexandre — professor do curso de Administração da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio e mestre em engenharia de Transportes

A mobilidade urbana é um dos principais componentes da vivência cotidiana nas cidades, pois afeta o tempo livre, os gastos familiares, a saúde e as oportunidades sociais da população. Quando o planejamento dá prioridade a um transporte coletivo eficiente, à integração entre diferentes modos de locomoção e à proximidade entre moradia, trabalho e serviços, os deslocamentos tendem a ser mais rápidos, acessíveis e previsíveis.

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Pesquisas sobre densidade, diversidade e planejamento urbano, sugerem que bairros compactos, mistos e interligados podem diminuir a dependência de automóveis e incentivar caminhadas, ciclismo ou o uso de transporte público. Por outro lado, a expansão urbana dispersa, caracterizada por distâncias longas e baixa oferta de transporte, pode aumentar o tempo de deslocamento e dificultar o acesso da população de menor renda às oportunidades disponíveis na cidade.

Sistemas de transporte centrados principalmente em automóveis podem aumentar os congestionamentos, a poluição do ar, o ruído, os acidentes e as emissões de gases de efeito estufa (GEE), resultando em consequências para a saúde física e mental. Estudos em saúde urbana e transporte ativo associam deslocamentos a pé e de bicicleta, quando realizados em condições seguras, ao maior nível de atividade física e à diminuição do sedentarismo.

Entretanto, esses benefícios dependem da presença de calçadas adequadas, ciclovias interconectadas, iluminação, segurança viária e acessibilidade para pessoas idosas ou com deficiência. Assim, não é suficiente apenas incentivar certos meios de transporte; é fundamental organizar o espaço urbano para que as opções de deslocamento sejam verdadeiramente viáveis e seguras. Dessa maneira, o planejamento urbano afeta a qualidade de vida ao distribuir, de forma mais ou menos equitativa, tempo, oportunidades, riscos ambientais e acesso aos serviços. Uma cidade planejada de maneira integrada deve unir um transporte público eficiente, uso diversificado do solo, habitação bem localizada, infraestrutura para pedestres e ciclistas e políticas de redução das desigualdades regionais.

Essa abordagem é especialmente relevante em metrópoles como o Rio de Janeiro, onde áreas com boa disponibilidade de empregos e serviços coexistem com regiões periféricas que enfrentam deslocamentos longos e onerosos. A mobilidade, nesse contexto, não deve ser considerada apenas pela rapidez dos veículos, mas pela capacidade de assegurar que diferentes grupos sociais possam alcançar seus destinos com segurança, conforto, custo acessível e mínimo impacto ambiental.