Há exatamente um mês, no fim da noite daquele 27 de outubro, o senador Flávio Bolsonaro, do PL, cruzava a ponte internacional Tancredo Neves, no Paraná, rumo à Argentina. Acompanhado da família, iniciava ali a jornada rumo aos Estados Unidos. Hoje, ainda com mais dois meses de mandato no Congresso, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro vive um processo cada vez maior de ostracismo dentro da própria legenda.

Aliados do senador já não escondem que a chamada "liderança a distância" não deu certo. Um deputado bolsonarista reeleito confidenciou-me ontem, no Aeroporto de Congonhas, que há uma sensação de vácuo de poder dentro da oposição, que será rapidamente ocupada por outro nome. Ninguém vai falar abertamente sobre isso agora, mas colocar em dúvida o resultado eleitoral, em que a direita teve desempenho expressivo nas urnas para o Congresso e os governos estaduais, não pegou bem entre os eleitores mais moderados. Nem os bolsonaristas mais radicais gostaram da iniciativa, disse-me.

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Os motivos para o ostracismo são vários. O bolsonarismo enfrenta disputas internas pelo controle político da legenda e, principalmente, pela definição de quem terá condições de liderar a direita nos próximos anos. Com Luiz Inácio Lula da Silva fora do páreo em 2030, a sucessão presidencial já começa a movimentar os bastidores. Há um eleitorado expressivo à direita, mas falta definir quem terá capacidade de representá-lo.

Adepto do pragmatismo, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, tem nas mãos dois instrumentos fundamentais: a máquina partidária e o controle do fundo eleitoral. É uma posição que lhe confere poder de negociação e permite observar, com certa distância, as disputas entre os diferentes grupos. Valdemar sabe que a força eleitoral da direita precisa ser preservada e não quer ficar refém das decisões de uma família.

A própria configuração familiar ajuda a explicar o momento. Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por razões humanitárias. Flávio optou por deixar o país. Eduardo está sem mandato e tem um mandado de prisão expedido pela Justiça brasileira. Carlos e Jair Renan estarão no Congresso a partir de fevereiro, mas ainda não são vistos como nomes com estatura política para assumir a liderança do movimento. Resta Michelle Bolsonaro, eleita senadora pelo Distrito Federal e com capital eleitoral próprio.

O Centrão acompanha esse cenário com atenção. Há movimentos de aproximação com o Lula 4, mas ninguém pretende fechar as portas para uma composição de direita em 2030. Uma possível chapa formada por Tarcísio de Freitas e Michelle Bolsonaro, por exemplo, permanece no horizonte das articulações. É uma alternativa que reúne um governador com experiência administrativa e uma liderança que conserva forte identificação com o eleitorado bolsonarista.

A questão central é saber até que ponto essa direita conseguirá se organizar sem a tutela de Jair. O ex-presidente continua sendo uma referência para milhões de brasileiros, mas sua condição jurídica, o estado de saúde e as dificuldades de articulação dos familiares abrem espaço para novas lideranças. Tarcísio, Michelle e outros nomes terão de demonstrar capacidade de diálogo, construir alianças e apresentar um projeto que ultrapasse os limites da fidelidade ao bolsonarismo.

O ostracismo de Flávio é um sintoma dessa disputa. A direita saiu fortalecida das urnas e dispõe de uma base eleitoral relevante. O desafio agora é transformar esse patrimônio em liderança política. A dúvida que permanece é que direita vai emergir desse processo e, principalmente, quem terá força para conduzi-la até 2030.



