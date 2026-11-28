Gloria Moura — professora emérita de artes cênicas da Universidade de Brasília (UnB)

Era uma vez uma menina mestiça num país de mestiços, sem saber muito bem qual era seu lugar naquela sociedade. Diziam-lhe negra, outras vezes parda, outras, branca. Seu pai era mulato, a mãe descendia de italianos com mestiços de predominância branca. A menina se parecia com o pai, embora tivesse a pele mais clara que a dos irmãos. No colégio de freiras espanholas onde estudava, era tratada como negra. Por isso, nunca podia coroar Nossa Senhora nas festas religiosas. Anjo também não podia ser. Ninguém lhe explicava a razão.

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Na cidade vizinha, aos domingos comia a macarronada da avó. A coisa se repetia. A prima, loirinha, saía de anjo nas procissões organizadas pela tia. A mestiça, não. Pedia ajuda à mãe. Nada acontecia. Já no segundo grau, foi chamada para compor a guarda da bandeira no desfile de Sete de Setembro. Que alegria! Enfim, um lugar de destaque. Mas, dois dias antes, a madre superiora chegou no ensaio e a retirou do posto. A menina chorou, revoltou-se e acabou no último pelotão. A desculpa? Não marchava bem. Não era verdade.

Em casa, contradições também. Empregadas negras a elegiam princesa branca de um reino imaginário. Aprendia piano, dava recitais, vestia-se com elegância. A música ecoava pelo casarão. A tia cantava, o tio tocava flauta, a mãe os ninava cantando. Ali eram "quase todos pretos, mulatos e outros quase brancos tratados como pretos", como disseram Gil e Caetano. A menina cresceu confusa. Era branca ou negra? Não se achava bonita, não se reconhecia no espelho. Recusou convites para concursos de beleza. Não queria, ou talvez não conseguisse, olhar para si mesma.

Na universidade, presidiu o diretório acadêmico e conquistou respeito. Apaixonou-se por um estudante de direito, negro. Lindo amor! Reconhecidamente inteligente, estudioso, mas casar já era demais. Logo vieram comentários sobre sua suposta "magnanimidade em casar-se com um negro". Magnanimidade? Por que lhe questionavam a cor? E telefonemas ameaçadores, olhares atravessados e até a própria mãe resistiu.

Gloria casou-se. Vieram quatro belas filhas, escuras como o pai. Volta e meia, perguntavam-lhe se as crianças eram adotadas. Certa vez, leu numa revista o caso de uma moça que tomou remédio para escurecer a pele. Pensou: seria essa a solução? Tornar-se igual ao marido e às filhas? A busca continuava. Gloria ainda não percebia que o problema não estava na cor de sua pele, mas numa sociedade mestiça que insistia em ser racista. A vida lhe mostraria outros caminhos.

Educadora, sentiu de perto as angústias de crianças e jovens que também buscavam seu lugar. Pelo Ministério da Educação (MEC), viajou pelo Brasil e se impressionou com tantas diferenças culturais. Depois, na Fundação Pró-Memória, aproximou-se das manifestações populares e das tradições que resistiam e se reinventavam. Marujadas, congadas, reinados, o samba e tantas outras expressões. A presença negra pulsava. Gloria se encantava. Aos poucos, descobria as próprias raízes nas comunidades quilombolas.

Encontrou um povo que sabia muito bem quem era e fazia questão de preservar sua identidade. Nas festas, na luta pela terra, nas memórias dos antigos, um mundo que pouco aparecia nos livros escolares. Que descoberta! Ali, ser diferente não era motivo de vergonha. Era afirmação, pertencimento, orgulho. Crianças aprendiam com os mais velhos, estavam nas festas, conheciam seus papéis e cresciam, participando daquela história. Em Mato do Tição (MG), Gloria viveu um dos momentos mais emocionantes. Numa coroação de Nossa Senhora, vestiu-se de anjo na cerimônia. Chorou. Até então impedida de ser anjo, finalmente realizava seu sonho.

Mas havia bem mais naquela vivência. Nas festas e no dia a dia, aprendia-se o que não estava escrito nos livros. Currículo invisível, transmitido de geração em geração, pela convivência, memória, música, pelos rituais e afetos. Das descobertas nasceu seu doutorado em educação na Universidade de São Paulo (USP). Queria compreender os saberes das comunidades negras rurais e contribuir para a educação brasileira. Que professores conhecessem aquela riqueza, que as crianças aprendessem mais sobre a história negra e que mestiços não precisassem crescer sem reconhecer a própria beleza.

Viu que, onde não se matou a semente dos valores ancestrais, eles estão a florescer. As tradições se recriam, a memória permanece e a identidade se fortalece. Quem não sabia se era branca ou negra encontrou, na história de seu povo, caminhos para entender a própria história. Dessa descoberta, veio um projeto de vida: contribuir, por meio da educação, para que outras pessoas possam saber quem são, de onde vêm e se orgulhar de sua ancestralidade.