André Gustavo Stumpf — jornalista

O Brasil é filho da contrarreforma, movimento que reagiu às ideias de Martinho Lutero no século 16. Ele condenou a Igreja Católica pela venda de indulgências, quando colocou as 95 teses na porta da catedral de Wittenberg, em 1517. Sua religião permitia que o cidadão falasse diretamente com Deus sem a interveniência de santos, bispos ou padres. Essas ideias vicejaram nos Estados Unidos, onde as propostas liberais da Revolução Francesa frutificaram, com objetivo de criar uma sociedade gerida pelo próprio povo, sem a existência de rei, imperador, aristocracia ou classe dominante. Todos deveriam se submeter ao império da lei.

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Os portugueses encontraram as imensas terras no sul do Atlântico em 1500, quando Cabral encostou suas caravelas no sul da Bahia. Os jesuítas se espalharam por todo o país para catequizar os indígenas. A burocracia portuguesa também desembarcou aqui para cobrar impostos e fiscalizar a alfândega. Padres e altos funcionários portugueses desenvolveram uma sociedade profundamente desigual. O retrato da desigualdade é Salvador, Bahia, primeira capital da colônia e primeira cidade planejada no Brasil. O arquiteto Luís Dias, que vinha de experiência na Índia, criou uma cidade em dois planos em 1549. A cidade baixa, destinada a escravos e funcionários menos qualificados. Na cidade alta, onde está até hoje o Pelourinho, ficariam a Igreja, as residências do governador, do bispo e dos fidalgos, os filhos de algo.

O Brasil começou assim. Diferente e desigual. Séculos depois, essa estranha característica persiste. Todos são iguais perante a lei, porém alguns são mais iguais. Estes tendem a ser protegidos pela consistente ação dos tribunais superiores. E os dirigentes, mesmos aqueles originários das classes populares, são contaminados pela lógica do regime. O recente relatório da Polícia Federal sobre a atuação de Daniel Vorcaro nos altos escalões da República demonstra que, até hoje, existem os filhos de algo. Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que antes foram mencionados no rumoroso processo, desapareceram na versão final do documento.

O presidente da República, que nos anos de 1950 saiu de Garanhuns, Pernambuco, no lombo de um pau de arara com destino a São Paulo, descobriu o Brasil. Ele negocia bem com os políticos e se protege a ponto de chegar ao quarto mandato presidencial, todos eles consequência de eleição. Ele não é ditador, como foi Getúlio Vargas. Gostando ou não dele, Lula é um fenômeno político latino-americano. Os que estão ao seu redor não conseguem alcançar a competência do chefe. Ele é cauteloso ao escolher assessores e ministros. Nenhum deles tem capacidade para crescer na sua sombra. Por onde Lula anda, não nasce grama.

O quarto mandato abre a perspectiva de Lula entrar pela porta da frente na história do Brasil. A Amazônia abrange 50% do território nacional. Está abandonada pelo governo central há séculos. Os militares tentaram ocupar aquela área e construíram a rodovia transamazônica, BR-230, que vai de Cabedelo, Paraíba, até Lábrea, no Amazonas, com 4.240 km implantados. Porém, não chega a lugar nenhum. Ela seria o caminho para o Pacífico, mas os governantes hesitam em fazer a ligação. O quarto mandato de Lula poderá completar a ligação, se o governante enxergar a oportunidade de incorporar importante território à economia nacional. A ocorrência de petróleo no Amapá concede ao governo a oportunidade para proteger a fronteira norte e adensar a população naquela área. Há projetos de ferrovia, ligação do sul da Bahia com a norte-sul, que estão parados. As obras do novo porto de Ilhéus também estão esquecidas.

Lula foi reeleito, depois de ter sido derrotado no primeiro turno, pela ação decisiva dos jovens e dos idosos. O pessoal saiu de casa para votar no pernambucano. Jovens querem mais oportunidades de estudo e trabalho. Ou melhores universidades, educação de alto nível, bolsas de estudo nos principais centros acadêmicos do mundo. Basta uma política consistente. Idoso não precisa de ministério. Precisa de um SUS que funcione e abertura do mercado de trabalho para eles. O Brasil, lentamente, está deixando de ser país de jovens. Será cada vez mais necessário utilizar a mão de obra experiente dos mais velhos.

O pessoal do dinheiro, que faz a gritaria a partir de São Paulo, exerce a crítica que, no século passado, os norte-americanos faziam. Eles são contra o desenvolvimento do país, pretendem, apenas, preservar seus ganhos por meio de juros elevados e transações protegidas. A notícia de que Luiz Carlos Trabuco será o ministro da Fazenda no próximo governo Lula alivia o ambiente financeiro. É do ramo. Filho de doméstica e caminhoneiro, ascendeu na vida por mérito próprio. Ele sabe lidar com os fidalgos.



