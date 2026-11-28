A escolha de Luiz Carlos Trabuco Cappi para o comando do Ministério da Fazenda é considerada acertada por boa parte dos que debatem seriamente a economia brasileira. A questão é saber como o novo integrante do governo Lula atuará frente aos desafios imediatos que se apresentam: a crescente dívida pública e a dificuldade da administração petista em cortar gastos. Espera-se que o futuro ministro tenha força política para promover a necessária reorganização da economia brasileira, cada vez mais próxima da estagflação, combinação perversa de baixo crescimento e inflação persistente.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou a montar seu time pela escolha do camisa 10 para comandar a política econômica. Numa equipe de futebol, o jogador dessa posição não se distingue apenas pela habilidade individual, mas pela capacidade de organizar as jogadas, imprimir ritmo à partida e potencializar as qualidades dos companheiros. Esse o papel que se espera de Trabuco à frente da economia no quarto mandato de Lula.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Executivo de larga experiência, com uma trajetória profissional inteiramente vinculada ao Bradesco, Trabuco conhece as engrenagens do capitalismo brasileiro, suas virtudes e deformações. Representa uma tradição bancária associada ao financiamento da atividade produtiva, cujos interesses nem sempre coincidem com os dos operadores financeiros da Faria Lima. A redução sustentável dos juros é um dos principais pontos de convergência entre o banqueiro e o presidente da República.

Não à toa, importantes lideranças do PT receberam a escolha com entusiasmo. A iniciativa foi comemorada pela cozinha do Palácio do Planalto como um "toque de genialidade" de Lula . O advogado Marco Aurélio de Carvalho, um dos interlocutores políticos do presidente, comparou a escolha à Carta aos Brasileiros de 2002, documento que desarmou resistências empresariais à chegada do PT ao poder. A analogia é pertinente. Naquela ocasião, Lula precisava demonstrar que a responsabilidade social não era incompatível com a responsabilidade fiscal. Agora, precisa renovar esse compromisso, em circunstâncias econômicas e políticas bastante distintas.

A experiência de Joaquim Levy no segundo mandato de Dilma Rousseff, porém, recomenda cautela. Indicado por sugestão do próprio Trabuco, Levy não resistiu ao fogo amigo do PT. A diferença fundamental de agora é a relação de confiança construída ao longo de décadas entre Lula e o futuro ministro. Será indispensável, entretanto, que essa confiança se traduza em efetiva autoridade política.

O ajuste fiscal não pode se resumir ao aumento da arrecadação, tampouco à supressão indiscriminada de investimentos e políticas sociais. Exige uma revisão criteriosa das despesas obrigatórias, dos privilégios corporativos, das renúncias tributárias e da eficiência do gasto público. Sem isso, a expansão do endividamento continuará pressionando os juros e comprometendo a capacidade de crescimento da economia.

O ajuste não passa apenas pela austeridade, passa pelo aumento da produtividade, ou seja, fazer mais com menos. A perspectiva de Lula de alocar Camilo Santana na Casa Civil, Geraldo Alckmin na Segurança Pública e Bruno Moretti no Planejamento indica que o presidente começa a definir as principais posições de sua equipe com a expectativa de que não haverá uma luta interna entre o Planalto e a equipe econômica. A qualidade individual dos ministros não dispensa entrosamento e unidade de comando.

Trabuco terá pela frente um campeonato difícil, no qual os adversários nem sempre estarão do outro lado do campo. Caberá a Lula assegurar que todos os integrantes do governo joguem na mesma direção. Afinal, de pouco adiantará ter um craque com a camisa 10 se os demais jogadores insistirem em fazer gols contra.



