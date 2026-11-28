Roberto Caldas — advogado, membro da “Comissão da Verdade” da Espanha, ex-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos

À véspera das eleições gerais de 29 de novembro, ex-presidentes nacionais, intelectuais, juristas e defensores de direitos humanos da América Latina e do Caribe, entre os quais me incluo, dirigimos à cidadania espanhola a declaração "Desde nuestra América, por una España democrática". Não é ingerência: é reciprocidade. Derrotada a República pelo ditador Francisco Franco em 1939, México, Argentina, Chile, Venezuela e Uruguai acolheram milhares de exilados que fugiam da violência franquista. Décadas depois, foi a Espanha democrática que recebeu os perseguidos por nossas ditaduras. O asilo mútuo é patrimônio democrático comum, e quem o compartilha tem o dever de falar quando ele corre risco.

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Falamos porque sabemos, por experiência própria, que nenhuma democracia se consolida sem memória, verdade, justiça e reparação. Foi em Buenos Aires, em 2010, que vítimas do franquismo encontraram, pela jurisdição universal, a porta da Justiça que lhes fora fechada em casa. Hoje, forças que desdenham dos direitos humanos, prometem revogar as políticas de memória e reivindicam o legado da ditadura estão às portas do governo.

O debate televisivo de 26 de novembro ofereceu um retrato eloquente do que está em jogo. Ada Colau, candidata do Frente Amplio, coalizão à esquerda do governante Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), cobrou de Alberto Núñez Feijóo, do Partido Popular (PP), manter com foro privilegiado Carlos Mazón, que governava Valência quando as enchentes de 2024 deixaram mais de 230 mortos, ainda à espera de justiça e reparação. Em tom autoritário, ele esquivou-se e a acusou de omissão em outro episódio, com um gesto impróprio, o dedo indicador sobre os lábios: "E a senhora, caladinha".

Sem hesitação, o presidente Pedro Sánchez (PSOE) o interpelou acusando-o de prática machista, que Feijóo negou. Restam o diminutivo da palavra e o gesto simbólico. E o gesto de silenciar uma mulher que exige justiça para vítimas fala por si.

Não é episódio isolado. Colau abriu sua participação lembrando as vítimas da violência machista e obrigou os candidatos a se posicionarem. O partido Vox, ultradireitista parceiro de que Feijóo depende para chegar ao governo, nega essa chaga. Quem pretende governar apoiado em negacionismo da violência de gênero e de um rol de proteções a direitos, e responde a uma mulher com o gesto de silêncio, anuncia a Espanha que pretende (des)construir.

Do outro lado, há um balanço a defender. O desemprego caiu muito; o salário mínimo subiu e a negociação coletiva foi reativada; o turismo bate recordes sucessivos: é o segundo país do mundo em número de turistas e o primeiro da Europa em receitas turísticas. Persistem feridas graves como o direito à moradia: o aluguel consome metade do salário médio. Mas a cura não virá pela direita, que derrubou no Congresso os decretos de proteção aos inquilinos propostos pelo governo Sánchez, depois do despejo forçado da anciã Maricarmen, de 87 anos, levada diretamente a um hospital, onde morreu duas semanas depois.

Está em jogo também o respeito aos direitos humanos. A Cooperação Espanhola está entre os principais apoiadores da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e o governo instalou neste ano a Comissão sobre Violações dos Direitos Humanos durante a guerra e a ditadura, conhecida como "Comissão da Verdade", para esclarecer aqueles crimes à luz da verdade, justiça, reparação e não repetição. PP e Vox prometem revogar a lei de memória que a sustenta.

Na tradição do constitucionalismo e dos direitos humanos, que inspira o sistema interamericano, os direitos à paz, diversidade, liberdade e os direitos sociais sustentam-se ou desmoronam juntos. O princípio pro persona e a vedação do retrocesso não são abstrações e se aplicam à inclusão da mulher, saúde e educação públicas, direitos trabalhistas, moradia, segurança, meio ambiente, migração, religião, diversidade e políticas de memória.

Por isso, o presidente Pedro Sánchez e os progressistas devem continuar a governar a Espanha. Não por serem infalíveis, mas porque a alternativa combina o desdém por quem exige justiça às vítimas com a dependência de uma extrema-direita que nega a violência contra as mulheres e reivindica o passado autoritário. Governar exige corrigir rumos, e há muito a corrigir; mas exige, antes de tudo, não retroceder em direitos e garantias.

Que espanholas e espanhóis não sejam calados e que bradem por seus direitos no domingo, nas urnas.



