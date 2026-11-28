Vinte e oito de novembro de 2016. Em uma noite atípica, havia dormido cedo, antes da 0h. Fora das minhas características. Costumo deitar bem tarde. Desperto por volta das 5h. Tinha uma bateria de exames marcados para a manhã do dia 29. No WhatsApp, um link enviado pelo amigo Marcelo Agner durante a madrugada informa o desaparecimento do avião da Chapecoense. Incrédulo, avanço aos portais. O noticiário havia avançado. Apontava para uma tragédia e uma corrente de fé por sobreviventes no voo LaMia 2933 em direção a Medellín.

Segui em direção ao Setor Hospitalar atento aos flashes das rádios antes de iniciar o checape. Na sala de espera, olhos atentos aos telejornais. Fui chamado e fiquei algumas horas off-line. Quando os exames foram concluidos, liguei novamente o smartphone e havia uma porção de chamadas e uma mensagem da minha esposa. Bete havia recebido telefonema da Redação do Correio avisando que eu deveria embarcar para Chapecó no voo das 13h. Era o tempo de passar em casa, pegar a mala pronta e partir rumo à cabertura mais difícil. No caminho, recebia orientações do meu editor à época, o amigo Leonardo Meirelles.

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Lá fomos eu e o repórter fotográfico Breno Fortes, recém-chegado de férias, em direção a Florianópolis. Antes do embarque, troco mensagens com o técnico do Atlético Nacional, Reinaldo Rueda, de quem virei colega. Ele informa em primeira mão, às 13h01, que o time colombiano estava renunciando ao título. Posto no blog Drible de Corpo antes da decolagem.

"Sugeri à diretoria e aos jogadores que a Chapecoense seja proclamada campeã da Sul-Americana. Não precisamos dividir o título. Esses meninos são heróis. O que fizeram na história do futebol brasileiro, sul-americano, mundial, precisa ecoar na eternidade", diz Rueda.

Aterrissamos em Floripa. Mais seis horas de ônibus até Chapecó. Enviei a primeira matéria da estrada. Notei que familiares das vítimas se dirigiam consternados rumo à cidade localizada no oeste do estado. Deu tempo de sair na edição impressa: "Um baú cheio de memórias".

Começava uma cobertura inacreditável, inesquecível. A mais triste. Desembarcamos na Rodoviária de Chapecó no fim da madrugada. Pedimos ao taxista para nos levar direito à praça da cidade. Havia muita gente. Velas acesas. Lágimas. Orações. Um povo movido pela fé. Inciávamos uma série de reportagens e imagens sobre a dor de familiares, parentes e amigos.

A primeira noite foi indescritível. Arena Condá lotada em vigília. O Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, também, no mesmo horário da decisão da Copa Sul-Americana de 2016. Sem palavras, emocionado, recorri à música "Fico assim sem você", Abdullah e Cacá Moraes, famosa nas vozes de Claudinho & Buchecha, interpretada depois por Adriana Calcanhotto. A ponte para a minha matéria foi o trecho "futebol sem bola, sou eu assim sem você.

Fomos à reserva indígena Aldeia Condá, que dá nome ao estádio da Chapecoense. Mostramos como eles sentiram a dor. Choramos como dona Ilaídes Padilha, mãe do goleiro Danilo. Nada supera o último dia da cobertura: 50 caixões no gramado. Outros foram direto para a terra das vítimas. Um temporal em uma Chapecó, um Brasil e um mundo em prantos na cobertura mais difícil da carreira.