» MARCO BEGO - Diretor-executivo do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Inrad/HCFMUSP)

Em 28 de fevereiro, o fechamento do Estreito de Hormuz provocou o que a Agência Internacional de Energia classificou como o maior choque de oferta de energia da história. Ataques ao complexo de Ras Laffan, no Catar, tiraram do mercado cerca de 30% do hélio mundial, e os preços dobraram. O hélio é indispensável a muitos aparelhos de ressonância magnética. Uma guerra do outro lado do mundo chegou às salas de exame.

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Não foi um caso isolado, nem distante. Em 2024, as enchentes do Rio Grande do Sul afetaram 269 dos 332 hospitais do estado, e o Pronto-Socorro de Canoas, referência para 102 municípios, teve 80 pacientes de UTI evacuados de barco e helicóptero. Em outubro, dois dos maiores hospitais privados de São Paulo confirmaram ataques cibernéticos com acesso a dados. Na Holanda, em abril, a invasão de um fornecedor de software que atende a 70% dos hospitais do país mostrou que o único ponto de falha já não está dentro do hospital. Está no fornecedor que ele compartilha com todos os outros.

Em 2 de novembro, criminosos assumiram o controle remoto dos sistemas de refrigeração de supermercados em sete países europeus e elevaram os freezers a 50°C. Três semanas antes, o mesmo havia ocorrido em mais de 500 lojas na França. Os bancos de sangue, as vacinas e os medicamentos refrigerados de um hospital dependem do mesmo tipo de controle conectado.

Os governos europeus tiraram conclusões práticas. A diretiva europeia de resiliência de entidades críticas inclui a saúde entre seus 11 setores. Os países tiveram até julho para designar as entidades críticas, que agora têm até maio de 2027 para cumprir obrigações de avaliação de risco e resiliência. Em setembro, a Otan revisou seus requisitos de resiliência civil e manteve, entre as sete capacidades exigidas dos aliados, sistemas de saúde capazes de absorver crises graves, com suprimentos médicos estocados e protegidos.

O Brasil também se moveu. Em 8 de setembro, o Diário Oficial publicou a Resolução nº 21 do Comitê Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas, que define o conteúdo mínimo dos planos setoriais de segurança. São 14 setores prioritários: água, barragens, biossegurança e bioproteção, defesa, energia elétrica, finanças, governo digital, petróleo e gás, radiodifusão, serviços postais, telecomunicações e três modais de transporte. Os planos devem tratar de riscos, interdependências e articulação entre os setores público e privado, com vigência de quatro anos.

É um avanço institucional relevante, mas a lista revela uma ausência. A saúde aparece apenas como biossegurança e bioproteção, uma área voltada a riscos biológicos. A rede assistencial não é tratada como infraestrutura crítica.

Um hospital depende de energia, água, gases medicinais, conectividade, plataformas digitais, logística de medicamentos e insumos importados. É, na prática, um ponto de convergência dessas dependências. Quando um deles falha, o efeito aparece primeiro ali, e se mede em vidas, não em horas de indisponibilidade.

A ausência tem uma explicação. Por décadas, o debate brasileiro sobre soberania sanitária concentrou-se na capacidade de produzir vacinas, medicamentos, hemoderivados e equipamentos. Até a missão da política industrial para a saúde, que leva a palavra "resiliente" no nome, trata de produção. Essa agenda é necessária e deve continuar. Mas responde a outra pergunta. Produzir no país não garante que um hospital continue operando 72 horas sem rede elétrica, sem sistema ou sem o fornecedor de oxigênio. Soberania produtiva e continuidade operacional são capacidades distintas. O Ministério da Saúde deu um passo importante em 2025, com um guia nacional para unidades de saúde resilientes a eventos climáticos extremos. Mas essa agenda caminha separada da política de infraestruturas críticas e ainda não trata de falhas combinadas, ataques cibernéticos ou interrupções logísticas. É essa ponte que falta construir.

Há também uma tensão que merece atenção. A integração digital da saúde, com prontuários nacionais, regulação apoiada por inteligência artificial e redes unificadas, traz ganhos reais de eficiência e acesso. Ao mesmo tempo, concentra dependências. O caso holandês mostra o que acontece quando muitos hospitais passam a depender da mesma plataforma. Integrar e proteger precisam avançar juntos.

O momento é favorável para corrigir o desenho. Os ministérios elaboram agora os planos setoriais, e um grupo técnico criado em janeiro prepara a proposta de lei da Política Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas. Três medidas bastariam para começar: incluir a assistência à saúde como setor próprio, ou como componente explícito do plano setorial do Ministério da Saúde; definir critérios para identificar quais serviços de saúde, públicos e privados, são críticos pelo papel que ocupam na rede; e adotar uma métrica simples: por quantas horas cada serviço essencial continua funcionando sem seus principais recursos externos?

Durante muito tempo, avaliamos hospitais pelo que entregam quando tudo funciona. O ano de 2026 mostrou que é igualmente importante saber o que eles preservam quando algo falha. A saúde já é infraestrutura crítica na prática. Falta reconhecê-la no papel.