Luciano Nakabashi — doutor em economia e professor associado da FEARP/USP

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Muitos economista e analistas econômicos têm sugerido que, sem um maior controle dos gastos, dificilmente haverá confiança, juros baixos ou crescimento sustentável. André Lara Resende, em análise recente, inverte esse raciocínio. Para ele, os juros elevados agravam o desequilíbrio fiscal e, no longo prazo, sustentam a inflação.

Lara Resende recorre à relação de Fisher: os juros nominais correspondem, aproximadamente, à soma dos juros reais e da inflação esperada. Como os juros reais seriam determinados por fatores reais no médio e longo prazo, manter juros nominais elevados implicaria inflação igualmente alta.

Seu segundo argumento é fiscal. Como parcela expressiva da dívida pública acompanha a Selic, juros altos ampliam as despesas do Tesouro e podem alimentar um círculo vicioso de endividamento, aumento do risco de não pagamento e novas elevações dos juros. Os analistas econômicos e economistas estão de acordo que os juros altos geram um problema fiscal, mas discordam quanto às suas causas e, consequentemente, sobre as medidas que devem ser adotadas para controlar a situação de crescimento da dívida em relação ao PIB.

Para Lara Resende, a solução seria a redução dos juros para algo em torno de 7,5%. A redução dos juros de forma bem-informada e consistente levaria a reduções nas expectativas de inflação e, portanto, na inflação efetiva ao longo do tempo via equação de Fisher. A redução dos juros também seria crucial para o controle da dívida pública, melhorando as expectativas de sua sustentabilidade, auxiliando no controle da inflação. Ele destaca que, pela Teoria Fiscal do Nível de Preços, deficits fiscais só levam à inflação quando existe expectativas de não pagamento da dívida.

Dessa forma, o sucesso da proposta depende de expectativas que ela funcione, e o próprio Lara Resende reconhece que reduções dos juros causam inflação no curto prazo. Esse efeito decorre de depreciações cambiais, decorrente de saída de capitais, além do fato que reduções dos juros nominais levam a quedas dos juros reais no curto prazo, estimulando a demanda agregada.

Vamos supor um cenário em que as reduções dos juros por parte do Banco Central gerem redução da inflação, pelo menos em prazos mais longos. Nesse caso, teríamos juros nominais menores, taxa de inflação baixa e juros reais determinados por fatores reais. Nesse cenário, sem alterar os juros reais, a dinâmica da razão dívida pública/PIB não seria afetada, pois a inflação entra tanto no numerador quanto no denominador da referida razão. Enquanto a política monetária reduzisse os juros reais, haveria uma melhora na dinâmica da dívida, mas, para além do curto prazo, o efeito seria nulo. Portanto, mesmo que a proposta tenha sucesso, o efeito sobre a razão dívida/PIB seria apenas temporário, podendo ser pouco significativo.

O problema dos juros nominais elevados no Brasil é que a parte que não depende da inflação é historicamente elevado. Esse comportamento reflete uma baixa taxa de poupança em relação às necessidades de investimento. Então, para a solução do problema, é preciso elevar a taxa de poupança. Apesar de utilizarmos poupança externa para compensar parte do problema, dificilmente conseguiremos reduzir os juros reais de forma sustentável sem uma elevação da taxa de poupança.

Como o deficit público é historicamente elevado, é preciso conter os gastos do governo para elevar a poupança nacional, e não adianta segurá-los sem reformas estruturais, pois há uma tendência de aumento dos gastos pelo envelhecimento populacional, com impactos significativos na previdência e no sistema de saúde público, além de políticas de aumento de gastos por parte do Executivo e Legislativo para aumento do capital político de seus integrantes. Os juros são elevados não somente porque o deficit é elevado atualmente e a relação dívida/PIB é crescente, mas porque há expectativas de que o deficit continue em patamares insustentáveis no futuro.

Uma agenda de reformas de controle de gastos é fundamental para melhorar as expectativas, reduzir a curva de juros e controlar o aumento da demanda. Essa é a trajetória mais segura para redução dos juros e controle da dívida pública.





