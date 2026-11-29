» GUSTAVO PESSOA - Economista e professor da Fundação Getulio Vargas

No dia em que Brasília se tornou capital, uma média de café custava cinco cruzeiros, como registrou a primeira edição do Correio Braziliense, em 21 de abril de 1960. Dois meses antes, Juscelino Kubitschek recebera Dwight Eisenhower na cidade ainda em obras, e o visitante comparou a mudança à transferência da capital americana para Washington. A visita oferecia a JK a oportunidade de buscar apoio para a Operação Pan-Americana, lançada em 1958 para enfrentar o subdesenvolvimento da região, mas a declaração conjunta dos presidentes não chegou a apresentar um programa de financiamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em Boa vizinhança, publicado pela Editora Planeta, percorro essa longa história, desde a influência da Revolução Americana sobre o Brasil colonial até as disputas comerciais e tecnológicas de hoje. A relação diplomática começou em 1824, quando James Monroe recebeu José Silvestre Rebello como representante brasileiro, e acompanha quase toda a trajetória do país independente. As negociações por reconhecimento, crédito e acesso a mercados revelam um Brasil empenhado em transformar sua importância estratégica em desenvolvimento, enquanto os Estados Unidos procuravam ampliar sua influência. A proximidade entre governos abriu oportunidades, mas não eliminou os desacordos sobre o que cada lado esperava da parceria.

Na Segunda Guerra, as pistas do Nordeste serviram de escala aos aviões aliados a caminho da África, enquanto tropas brasileiras combateram na Itália. A cooperação alcançou também a usina de Volta Redonda, cujo financiamento pelo Eximbank americano foi acertado em 1940 e ampliado em 1943. Ao contribuir para o esforço militar dos Estados Unidos, o Brasil buscava os meios de expandir sua indústria e sustentar o crescimento depois da guerra, com ganhos que deveriam sobreviver às urgências do conflito.

Em 2007, Brasil e Estados Unidos firmaram um acordo de cooperação em biocombustíveis enquanto disputavam, na Organização Mundial do Comércio (OMC), os subsídios americanos ao algodão. Segundo Lula, a ideia da parceria nascera de uma conversa com George W. Bush na Granja do Torto, em 2005, e o memorando deixava comércio e tarifas para outras negociações. A disputa do algodão, iniciada em 2002 e encerrada em 2014, seguiu seu curso sem impedir que os dois governos cooperassem em energia.

Essa margem para cooperar em meio a divergências volta a ser testada pela chamada Doutrina Donroe, a releitura de Donald Trump da Doutrina Monroe, formulada em 1823 contra a intervenção europeia nas Américas. Na Estratégia de Segurança Nacional de 2025, a Casa Branca defende a primazia americana no hemisfério, prevê o uso de tarifas e acordos comerciais e pretende limitar o controle de ativos estratégicos por concorrentes de fora da região. Para Brasília, o risco é que o acesso a mercados venha acompanhado da exigência de alinhar escolhas sobre tecnologia, infraestrutura e parceiros comerciais às preferências políticas de Washington.

A proposta de sobretaxa sobre aeronaves brasileiras mostra como essa pressão chega à economia. Em 25 de novembro, o governo americano anunciou a intenção de aplicar uma tarifa adicional de 10%, com o objetivo declarado de levar o Brasil a mudar políticas nacionais. Embora ainda sujeita à consulta, com audiência marcada para 14 de janeiro de 2027, a proposta revela como Washington pretende usar o acesso a seu mercado para influenciar decisões tomadas em Brasília.

A resposta ao tarifaço precisa envolver também quem tem a perder nos Estados Unidos, pois a Embraer compra componentes naquele país e fornece aviões às companhias aéreas americanas. Uma sobretaxa pode encarecer essas aeronaves e reduzir encomendas, impondo custos a empresas que têm as próprias razões para contestá-la. Trazer essas empresas para o debate pode fortalecer a posição brasileira e ajudar a preservar relações econômicas que não se esgotam nas divergências entre os governos.

Quando recebeu Eisenhower, JK buscava recursos para ampliar a indústria brasileira; hoje, empresas americanas compram aviões brasileiros, e essa transformação precisa pesar à mesa de negociação. Essa interdependência deve orientar a busca de um acordo que reduza barreiras ao comércio e preserve a liberdade brasileira de escolher parceiros e desenvolver tecnologia.