Em 2025, a expectativa de vida do brasileiro chegou a 76,9 anos, segundo levantamento divulgado na semana passada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Trata-se de um avanço de três meses em relação a 2024. Quanto às mulheres, o aumento é ainda mais notável. Pela primeira vez, as crianças nascidas no ano passado têm a probabilidade de viver mais de 80 anos.

Os dados sobre a longevidade nacional ganham ainda mais relevância considerando o impacto da pandemia de covid-19 em passado recente. Com mais de 700 mil mortes registradas no Brasil, a doença reduziu a expectativa de vida para 72,1 em 2021. Essa tragédia sanitária fez o país recuar praticamente duas décadas em termos de longevidade — em 2000, os brasileiros viviam em média 71,1 anos.

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Em uma perspectiva histórica, um fator importante para o aumento da expectativa de vida é a queda expressiva da mortalidade infantil nas últimas décadas. Segundo o IBGE, a morte de crianças teve uma redução de 90% de 1940 a 2025. Melhores condições sanitárias, em especial as vacinações, e avanços da medicina foram fatores decisivos para mudar radicalmente o quadro social brasileiro a partir da segunda metade do século 20.

Mas o aumento na longevidade não se deve apenas às melhorias na saúde infantil. O IBGE identificou progressos em todas as faixas etárias. Em 1940, uma pessoa que alcançava os 50 anos podia esperar viver, em média, mais 19,1 anos. Em 2025, essa expectativa adicional chegou a 31,1 anos.

Os dados do IBGE sobre a longevidade auxiliam na elaboração de políticas públicas em benefício a uma população cada vez mais crescente: os idosos. O presidente Lula chegou a mencionar a criação de um ministério específico para esse público, mas, em seguida, voltou atrás. Limitou-se a dizer: "Alguma coisa quero fazer".

É sabido que uma pasta em Brasília não tem o condão de, sozinha, mudar a realidade do país. Mas a intenção do novo-atual governo vai ao encontro da necessidade imperativa de ter um olhar para a população acima de 60 anos. Não faltam temas que demandam ações coletivas, tanto do poder público quanto da sociedade civil: violência doméstica, mobilidade, aposentadoria, mercado de trabalho, saúde.

E mais: há de se considerar que essas demandas não escapam da profunda desigualdade que assola o país. O Brasil longevo amarga diferenças em expectativa e qualidade de vida que vão além do recorte de gênero trazido pelo IBGE. Recente estudo do Ipea sobre o perfil das causas de morte entre a população idosa em 2022 mostra, por exemplo, que há diferença de 12,4 anos na idade média ao morrer entre mulheres não negras e homens negros.

O Brasil, cada vez mais maduro, precisa dedicar atenção àqueles que deram a vida pelo país e, muitas vezes, passaram pelos percalços de toda ordem na história nacional. Não resta dúvida de que o país tem muito a ganhar.