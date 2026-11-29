O jornalismo é um ofício muito poderoso. Por meio dele, transformamos realidades e contribuímos para fortalecer a democracia. Mas, a meu ver, o que existe de mais bonito na minha profissão é a capacidade de tornar visíveis as importâncias cotidianas, as pessoas que trabalham, os comerciantes que resistem e prosperam, as histórias camufladas no dia a dia, normalmente tão reveladoras do nosso país e da cidade.

Por isso, foi uma honra receber, na última quarta-feira, o reconhecimento do Sindicato do Comércio Varejista do Distrito Federal, que promoveu a entrega do Mérito Varejista, premiação concedida a pessoas cujas trajetórias e iniciativas fortalecem o comércio do DF. Fiquei emocionada por reencontrar representantes do Sindicato, sempre aberto aos jornalistas e fundamentais para desenvolver o setor, e conhecer pessoalmente os demais premiados, personagens da cidade, que têm histórias maravilhosas a contar.

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Entre os homenageados, havia empreendedores como Ana Paula da Silva Torres Kryonidis, com sua filha, segunda e terceira gerações à frente do Armarinho Torres; Bruna Vasconi, que o Correio acompanha desde o início do seu negócio, o Peça Rara Brechó, além de outros representantes de comércios tradicionais.

Não fui sozinha. Quis partilhar o momento especial com meus colegas de trabalho, que, no dia a dia, ajudam a narrar e humanizar as notícias sobre a atividade do comércio. Irlam Rocha Lima cobriu a vida toda o empreendedorismo cultural; Liana Sabo, o gastronômico; Samanta Sallum e Denise Rothenburg se debruçam sobre os bastidores, os novos negócios, a política e a econômia que impactam o setor, e Ana Sá, que pauta toda a dinâmica do trabalho e formação profissional, essencial para nutrir os trabalhadores de informações sobre seus direitos e estratégias de desenvolvimento.

Também levei companheiras da vida, cujo trabalho acompanho e admiro. Eliza Tourinho, que ajuda a direcionar talentos por meio de apoio psicológico, e as maranhenses Socorro Valle e Concita de Jesus, à frente de seus comércios por décadas - loja de roupa e salão de beleza, respectivamente.

Procurei, ao longo de toda a minha carreira, manter o olhar de repórter direcionado não apenas às instituições, mas também às pessoas que dão sentido à nossa vida diária, que nos servem na padaria da esquina e nos demais lugares que frequentamos. Receber essa premiação das mãos de Sebastião e Karine Abritta do Sindivarejista é resgatar esse lado bom do jornalismo, que conta histórias e reconhece um setor vital para nossa capital. Também de representar o Correio Braziliense, jornal que sempre teve a vocação de enaltecer o pioneirismo e a inovação dos comerciantes locais.